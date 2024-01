Las Palmas-Barcellona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Las Palmas-Barcellona è una gara valida per la diciannovesima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 21:30: tv, formazioni e pronostici

Ripreso dall’Atletico Madrid dopo il recupero, il Barcellona al momento è quarto in classifica a pari punti con i Colchoneros. Ma non è tanto questo il dato da tenere in considerazione, che comunque dà l’idea di una squadra che non è quella dello scorso anno nonostante qualche innesto importante, ma sono i sette punti dal duo di testa Real Madrid-Girona a preoccupare i tifosi. Dopo il trionfo ripetersi sarà difficilissimo.

C’è del tempo, oggettivamente, ma serve vincere e serve farlo sin dalla gara in trasferta contro il Las Palmas. Che secondo i bookmaker non è scontata. Per diversi motivi. Raccontato della situazione di classifica dei catalani, i padroni di casa nelle ultime cinque uscite hanno perso solamente una volta, proprio nell’ultima dell’anno contro il Bilbao. In poche parole è una squadra in forma che in casa non perde dal 22 ottobre contro il Vallecano: sconfitta arrivata in pieno recupero dopo aver sbagliato un calcio di rigore nel primo tempo. Direte voi, questo basterà a fermare un Barcellona che ha bisogno assoluto di punti perché anche quelle dietro iniziano a spingere e che si potrebbe ritrovare fuori dalla zona Champions? Secondo il nostro modesto avviso no, non basterà.

Come vedere Las Palmas-Barcellona in diretta tv e streaming

Las Palmas-Barcellona, valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma giovedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Quindi, in una gara che dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive, arriverà una vittoria del Barcellona di Xavi che come spiegato prima ha un solo risultato disponibile. La vittoria. E i catalani se la prenderanno.

Le probabili formazioni di Las Palmas-Barcellona

LAS PALMAS (4-3-3): Valles; Suarez, Coco, Marmol, Cardona; Munoz, Perrone, Rodriguez; Park, Munir, Sandro.

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Cancelo, Araujo, Kounde, Balde; Roberto, De Jong, Gundogan; Raphinha, Torres, Lewandowski.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2