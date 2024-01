I pronostici di giovedì 4 gennaio: Coppa Italia, FA Cup e Liga

I pronostici di giovedì 4 gennaio: ci sono tre partite di Liga, una di FA Cup e l’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia tra Juventus e Salernitana.

Gli ottavi di finale di Coppa Italia si chiudono questa sera con l’ultima partita tra Juventus e Salernitana: in palio c’è il quarto di finale da giocare contro il Frosinone che a sorpresa ha eliminato il Napoli nello scorso turno. Allegri farà parecchio turn over così come Inzaghi in vista della prossima partita di campionato in cui saranno di nuovo uno di fronte all’altro.

Vista la maggiore qualità delle seconde linee bianconere, il successo della Juventus non pare in discussione.

Pronostici altre partite

Nella Liga spagnola l’Osasuna ha la possibilità di allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolo battendo il disastroso Almeria ultimo in classifica con appena cinque punti. Il Siviglia in crisi che ha cambiato di nuovo allenatore rischia contro l’Athletic Bilbao in una partita da gol.

Chiude il programma il Barcellona che per continuare a sperare nella vittoria del titolo ha solo la vittoria a disposizione sul campo del non insormontabile Las Palmas.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Juventus segna tre 2 e 4 gol in Juventus-Salernitana, Coppa Italia, ore 21:00

Vincenti

• Osasuna (in Osasuna-Almeria, Liga, ore 17:00)

• Juventus (in Juventus-Salernitana, Coppa Italia, ore 21:00)

• Barcellona (in Las Palmas-Barcellona, Liga, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Juventus-Salernitana, (Coppa Italia, ore 21:00)

• Las Palmas-Barcellona, (Liga, ore 21:30)

Le partite da almeno un gol per squadra

• Crystal Palace-Everton, (FA Cup, ore 21:00)

• Siviglia-Athletic Bilbao, (Liga, ore 19:15)

Il “clamoroso”

Pareggio (in Crystal Palace-Everton, FA Cup, ore 21:00)