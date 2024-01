Siviglia-Athletic Bilbao, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Siviglia-Athletic Bilbao è una gara valida per la diciannovesima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 19:15: tv, formazioni e pronostici

A soli tre punti dalla zona Champions League, l’Athletic Bilbao di Valverde, dopo il Girona, è la squadra che sta facendo davvero bene in questa stagione. Perché si sta mettendo alle spalle delle formazioni che nel corso degli anni scorsi hanno conquistato l’accesso alla massima competizione europea, e soprattutto perché sta dimostrando di potersi davvero togliersi delle soddisfazioni, magari facendo fuori una delle big spagnole dalla corsa all’Europa che conta.

Certo, contro il Siviglia – che è soli tre punti avanti a quella che è la zona retrocessione – non sarà facile. Soprattutto per questo motivo: gli andalusi sono con l’acqua alla gola e hanno la necessità di prendersi una vittoria. Per iniziare intanto con il piede giusto il 2024 – e questo comunque è un fattore relativo – ma anche e principalmente per una classifica che non lascia nessuno tranquillo.

Quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite per i padroni di casa: un numero davvero brutto che deve essere in qualche modo ribaltato. Ma non in questa occasione, perché gli ospiti prima della sosta di Natale hanno vinto contro il Las Palmas e prima ancora avevano battuto l’Atletico. Insomma, una squadra in forma. Che non perderà.

Come vedere Siviglia-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra e su questo non ci sono discussioni. Poi, per il finale, è il pareggio il risultato che potrebbe venire fuori. Occhio anche al colpo esterno, mentre ci sentiamo di escludere in maniera definitiva una possibile vittoria del Siviglia.

Le probabili formazioni di Siviglia-Athletic Bilbao

SIVIGLIA (3-4-3): Dmitrovic; Salas, Ramos, Gudelj; Juanlu, Rakitic, Soumare, Pedrosa; Suso, Ocampos, Mir.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Lekue, Vivian, Paredes, Berchiche; Prados, Herrera; N. Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1