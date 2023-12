Wolverhampton-Everton, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Wolverhampton-Everton è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Ormai i dieci punti di penalizzazione che sono stati inflitti all’Everton sono acqua passata, visto che gli ospiti al momento sarebbero fuori dalla zona retrocessione. Che, però, è distante solamente un punto quindi i blu di Liverpool hanno bisogno di uscire fuori con dei punti da questa trasferta. Senza la sentenza della Premier League, l’Everton sarebbe davanti ai Wolves. La realtà dei fatti però dice altro. E questo ovviamente farà giocare i padroni di casa liberi da ogni pensiero di classifica.

Zero possibilità di essere risucchiati dietro, pochissime quelle di andare a prendersi una qualificazione europea. Messa in questo modo la stagione del Wolverhampton potrebbe essere finita qui. E più o meno è così, visto che ormai si giocherà solamente per cercare di togliersi il maggior numero di soddisfazioni possibili da qui alla fine dell’annata. Ecco, avere la testa libera da ogni pensiero potrebbe essere un fattore determinante per questa squadra, che potrebbe riuscire davvero a divertirsi.

Tornando invece a quello che è il pronostico per questo match, non siamo così convinti che l’Everton possa uscire con una sconfitta. Anzi, tutt’altro. Almeno un pareggio gli ospiti lo potrebbero portare a casa.

Come vedere Wolverhampton-Everton in diretta tv e in streaming

Wolverhampton-Everton è in programma sabato 30 dicembre alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La gara sarà sicuramente vivace, le due formazioni vivono comunque un discreto momento di forma. La classifica però mette l’Everton nelle condizioni di dover fare punti a ogni costo. E almeno uno lo dovrebbe portare a casa. Volete esagerare? Occhio al colpo esterno. Difficile eh, ma non impossibile.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Everton

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): Sa; Kilman, Toti, S. Bueno; Semedo, Lemina, Gomes, Ait-Nouri; Bellegarde, Neto; Cunha.

EVERTON (4-5-1): Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Onana, Garner, Gomes, McNeil; Calvert-Lewin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1