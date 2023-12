Al-Taawon-Al Nassr, Saudi Pro League: tv, formazioni, pronostici

Al-Taawon-Al Nassr è una partita della diciannovesima giornata della Saudi Pro League e si gioca sabato alle ore 19:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Nonostante i padroni di casa siano, fino al momento, una delle squadre rivelazioni di questa stagione, non si può di certo dire che l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e soci non sia favorito in questo match della diciannovesima giornata del massimo campionato arabo.

Sono 9 i punti di differenza tra le due squadre in una classifica che vede l’Al Hilal volare in rispetto alle altre e che vede gli ospiti inseguire a sette lunghezze. Certo, l’Al-Taawon ha anche ambizioni di una qualificazione alla prossima Champions League asiatica, ma oggettivamente – nonostante siano solamente tre i punti che la dividono da questo obiettivo – non sembra avere da qui alla fine della stagione quelle possibilità tecniche che servirebbero per centrare l’obiettivo. Sì, perché all’inizio della stagione non era una delle squadre candidate a fare un campionato di vertice anche perché, rispetto alle altre, il mercato non è che abbia portato in dote chissà quale innesto. Però sotto l’aspetto tattico è una formazione difficile da affrontare, quindi serve un Al Nassr concentrato per riuscire a fare il colpaccio.

E ci riusciranno gli ospiti? Sì, ci riusciranno. Magari nel corso del match troveranno anche delle difficoltà ma alla fine dei novanta minuti nell’ultimo impegno dell’anno l’Al Nassr dovrebbe riuscire a prendersi l’intera posta in palio.

Come vedere Al-Taawon-Al Nassr in diretta tv e in streaming

La gara Al-Taawon-Al Nassr, in programma sabato alle 19:00, sarà possibile seguirla su Sportitalia. Il canale dedicato ha infatti acquisito i diritti della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita, che vede protagonisti moltissimi giocatori che hanno un passato in Europa e che hanno deciso di andare a giocare dall’altra parte del Mondo. La gara si potrà seguire in streaming tramite lo stesso sito del canale televisivo.

Il pronostico

Vittoria esterna con la solita rete di Cristiano Ronaldo, che è quello che nell’anno solare ha segnato più di tutti in giro per il Mondo. Qualcuno lo critica, ma noi onestamente non capiamo come possa succedere questo. E siccome sappiamo benissimo come il portoghese non abbia mai la voglia di perdere, crediamo che trascinerà i suoi compagni ad un’importante vittoria.

Le probabili formazioni di Al-Taawon-Al Nassr

AL-TAWOON (4-3-3): Mailson; Al Oyayari, Andrei, Al Saluli, Al Abdal; Flavio, El Mahdiou, Medran; Barrow, Pedro, Mateus.

AL NASSR (4-2-3-1): Al Aqidi; Al Ghannnam, Lajami, Laporte, Yahya; Brozovic, Fofana; Mane, Otavio, Ghareb; Ronaldo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3