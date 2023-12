Manchester City-Sheffield United, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Manchester City-Sheffield United è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Dopo aver vinto in un anno tutto quello che era possibile vincere, e come ultimo trofeo il Mondiale per club, il Manchester City, davanti ai propri tifosi, vuole chiudere il 2023 con una vittoria, riprendendo la corsa verso la Premier League.

Ora, contro lo Sheffield ultimo in classifica, la sensazione netta è che nonostante l’assenza di Haaland, che si è procurato una frattura da stress al piede, il City di Guardiola non avrà grosse difficoltà a prendersi vittoria e tre punti. Che no, non possono essere decisivi vista la bagarre che nel massimo campionato inglese c’è lì davanti, ma che sicuramente si possono rivelare fondamentali per rimanere agganciati al treno che corre veloce.

Povero Sheffield, quindi, ci sentiamo di dire, visto che la squadra avrà anche l’occasione per la prima volta dopo la vittoria in Arabia Saudita del Mondiale per club, di essere abbracciata dai propri tifosi che si aspettano anche una chiusura con i fiocchi dell’anno solare. E la squadra che ha dimostrato sul campo di essere la più forte in Europa e nel Mondo, non ha senza dubbio nessuna intenzione di chiudere con una sconfitta o con un risultato diverso della vittoria.

Come vedere Manchester City-Sheffield United in diretta tv e in streaming

Manchester City-Sheffield United è in programma sabato 30 dicembre alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un match da almeno 3 reti complessive, forse anche qualcosa in più, con una certezza che sarà difficile non venga confermata: vittoria del Manchester City di Guardiola in una sfida che si sbloccherà in favore dei padroni di casa già nel primo tempo. E alla fine potrebbe essere appunto la formazione fresca del titolo Mondiale a trovare la via della rete. No, non abbiamo nessun dubbio su questo.

Le probabili formazioni di Manchester City-Sheffield United

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Ake; Lewis, Rodri; Bernardo, Foden, Grealish; Alvarez.

SHEFFIELD UNITED (5-3-2): Foderingham; Bogle, Baldock, Robinson, Trusty, Lowe; Souza, Norwood, Brooks; Archer, McBurnie.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0