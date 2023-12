Verona-Salernitana, Serie A: tv, formazioni, pronostici

Verona-Salernitana è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Con la vittoria contro il Cagliari prima di Natale, il Verona – che come sappiamo sotto l’aspetto societario non naviga in buone acque, per il momento è riuscito a tirarsi fuori dalla zona retrocessione, anche se ovviamente il cammino è lungo. Contro la Salernitana di Pippo Inzaghi i punti sono pesantissimi e valgono il doppio, perché anche i campani lottano per non retrocedere e hanno dato segnali importanti contro il Milan. Ripresi alla fine del match, i granata ancora si mangiano le mani.

Si vede già il lavoro di Inzaghi? Sicuramente sotto l’aspetto caratteriale la Salernitana sembra essere un’altra squadra rispetto a quella vista nella prima parte di stagione e l’arrivo di Sabatini – che a gennaio sul mercato avrà il suo bel da fare – è un segnale che il presidente ha voluto mandare a tutti: nessuno si può sentire al sicuro in questo club che cerca di nuovo una salvezza importante, non impossibile, ma sicuramente difficilissima visto l’ultimo posto in classifica dopo 17 giornate.

Negli ultimi tre confronti al Bentegodi, per due volte il Verona ha vinto 1-0 e una volta ha perso. Insomma, non è una partita scritta, anzi, potrebbe davvero succedere di tutto. Il Verona, mentalmente, sembra essere riuscito a tenersi fuori dai problemi che hanno colpito il presidente Setti. Ma non sappiamo se a lungo andare questa cosa potrebbe pesare sulla truppa di Baroni, anche lui in bilico per molto tempo. Una gara da dentro o fuori, soprattutto per gli ospiti, che però dovrebbero venire fuori con un risultato positivo.

Come vedere Verona-Salernitana in diretta tv e in streaming

Verona-Salernitana, in programma sabato alle 18:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Punti in palio pesanti. Dal doppio peso specifico visto che di mezzo c’è la salvezza. Una sfida che potrebbe anche finire in pareggio, ma è un risultato che potrebbe non accontentare nessuno. Ma difficilmente verrà fuori una vittoria in questa partita che dovrebbe regalare, comunque, almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Verona-Salernitana

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Magnani, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic.

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Legowski; Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1