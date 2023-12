Cagliari-Empoli, Serie A: diretta tv, formazioni, pronostici

Cagliari-Empoli è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

In più di un’occasione in questa stagione il Cagliari ha dimostrato che in casa è sicuramente una squadra diversa rispetto a quando va a giocare in trasferta. E sì, anche la sconfitta contro il Verona arrivata prima di Natale ne è stata la prova. La truppa di Ranieri si esprime meglio davanti ai propri tifosi, e l’Empoli invece in trasferta fa davvero fatica.

Quindi? Quindi sembra tutto apparecchiato per una vittoria dei sardi che, inoltre, contro Frosinone e Sassuolo hanno piazzato due rimonte clamorose nei minuti di recupero che hanno regalato sei punti inaspettati per come si erano messe le cose. Una gara che inoltre mette dei punti assai pesanti in palio, visto che entrambe le formazioni al momento sarebbero in B. Ma il cammino è ancora lungo, lunghissimo, ed entrambe hanno la possibilità di tirarsi fuori.

L’ultima sconfitta in casa del Cagliari è datata 8 ottobre, quella con la Roma: poi sono arrivate tre vittorie e un pareggio contro il Monza. Insomma, il cammino è netto, bello, e di quelli importanti. E la sensazione è che possa continuare così anche in questo ultimo impegno del 2023.

Come vedere Cagliari-Empoli in diretta tv e in streaming

Cagliari-Empoli, in programma sabato alle 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra. Sì, anche l’Empoli dovrebbe riuscire a trovare nel corso dei 90minuti la via della rete. Ma è il Cagliari la squadra favorita: la truppa di Ranieri riuscirà a prendersi i tre punti che potrebbero anche tirarla fuori, in base anche dai risultati degli altri campi, dalla zona rossa della classifica. Chiudere l’anno “salvi” potrebbe essere per i sardi un aiuto mentale importante per affrontare la seconda parte della stagione.

Le probabili formazioni di Cagliari-Empoli

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Sulemana, Prati, Jankto; Viola; Luvumbo, Pavoletti.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Baldanzi; Caputo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1