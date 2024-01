Girona-Rayo Vallecano, Coppa del Re: streaming, formazioni, pronostici

Girona-Rayo Vallecano è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re. Streaming, probabili formazioni, pronostici

Da solo in testa alla classifica – con un solo punto di vantaggio sul Real Madrid e con una partita in più – il Girona di Michel si tuffa nella Coppa del Re. Con l’obiettivo, nemmeno troppo nascosto in effetti, di riuscire a prendersi una qualificazione importante. Un poco l’amaro in bocca dopo il pareggio nell’ultimo turno di campionato è rimasto, ma sappiamo benissimo che l’obiettivo dei padroni di casa non può mai essere la vittoria della Liga. Arrivati a questo punto, però, tutte le forze si concentreranno sulla qualificazione alla prossima Champions League. Vista la classifica ci può stare.

Arriva il Rayo Vallecano, una squadra che si può definire abbastanza tranquilla in campionato che, però, deve cercare di mettere dei punti importanti in cascina per non rischiare nulla da qui alla fine della stagione. Tra gli ospiti, l’impegno, potrebbe anche essere preso come un intralcio verso la preparazione dei prossimi impegni in Liga, cosa che invece non è dominante tra i padroni di casa. Che come detto ci tengono a questo appuntamento e vogliono cercare di arrivare in fondo. Il Girona è una delle squadre che sta incantando nel corso di questa annata in tutta Europa. E non si vuole fermare, anzi, vuole rilanciare in maniera importante. Quindi eccoci qui, a dire che Stuani e compagni possono davvero vincere questa partita.

Come vedere Girona-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

La partita Girona-Rayo Vallecano, in programma mercoledì 17 gennaio alle 21:30 è valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re. In Italia il canale Youtube “Cronache di Spogliatoio” ha acquisito i diritti della manifestazione e manderà alcuni match in diretta streaming. Girona-Rayo Vallecano è una di quelle inserite nel palinsesto quindi, in Italia, si potrà vedere tranquillamente in streaming.

Il pronostico

Ci sta una vittoria del Girona che vuole andare in fondo a questa manifestazione. In un match che potrebbe regalare anche almeno tre reti complessive. Occhio a Stuani, che se dovesse giocare dal primo minuto come da probabili formazioni, potrebbe pure riuscire a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Girona-Rayo Vallecano

GIRONA (5-3-2): Carlos; Martinez, Juanpe, Blind, Gutierrez; Martin, Solis; Tsygankov, Portu, Savio; Stuani.

RAYO VALLECANO (4-4-2): Cardenas; Ratiu, Mumin, Pascual, Espino; De Frutos, Lopez, Mendez, Chavarria; Nteka, De Tomas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1