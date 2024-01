Osasuna-Real Sociedad, Coppa del Re: streaming, formazioni, pronostici

Osasuna-Real Sociedad è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re. Streaming, probabili formazioni, pronostici

Osasuna e Real Sociedad, che si affronteranno nella serata di mercoledì per gli ottavi di finale di Coppa del Re, sono due squadre che in campionato stanno facendo discretamente bene. Soprattutto gli ospiti sono in corsa per un posto europeo, anche se la Champions, dopo un poco di uscite a vuoto, si è allontanata. Ma c’è tempo, per gli uomini di Alguacil, per cercare di rientrare.

Un pensiero, quello europeo, che non tocca ovviamente l’Osasuna, partito con l’obiettivo di salvarsi e che adesso ha sei punti di vantaggio rispetto alla zona rossa della classifica. Ma oltre questo, che non è un vantaggio così importante, quello che lascia tranquilli i padroni di casa è il fatto che ci siano diverse formazioni in mezzo: quindi dovrebbe succedere quasi un cataclisma sportivo per essere risucchiati. Insomma, quello che viene fuori dopo aver fatto un resoconto giusto di quello che stanno vivendo le due squadre, è il fatto che, entrambe, possono pensare senza grossi calcoli e senza pensare più di tanto al turnover ad un match da dentro o fuori che sembra essere uno di quelli più interessanti di questo turno.

Sarà una gara accesa, dove il tatticismo in alcune circostanze verrà messo da parte. Ma questo non indica che i due allenatori non vogliano passare il turno, anzi: andando anche a vedere le probabili formazioni che scenderanno in campo pensiamo che entrambi vogliano andare avanti. E allora? E allora occhio alla possibilità che questo match possa pure andare oltre il minuto 90.

Come vedere Osasuna-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La partita Osasuna-Real Sociedad, in programma mercoledì 17 gennaio alle 20:00 è valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re. In Italia il canale Youtube “Cronache di Spogliatoio” ha acquisito i diritti della manifestazione e manderà alcuni match in diretta streaming. Osasuna-Real Sociedad però non verrà trasmessa, tagliata fuori dal palinsesto creato appunto in questi giorni. Non ci sarà quindi la possibilità di vederla in Italia.

Il pronostico

La gara dovrebbe regalare almeno una rete per squadra. E potrebbe anche finire in pareggio. Sì, occhio alla possibilità che questo match possa finire ai supplementari o addirittura anche ai calci di rigore.

Le probabili formazioni

OSASUNA (5-3-2): Herrera; Pena, Cruz, Catena, Garcia, Areso; Gomez, Munoz, Oroz; Arnaiz, Budimir.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Marrero; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Zakharyan, Merino, Zubimendi, Barrenetxea; Mendez, Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1