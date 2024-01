Blackpool-Nottingham Forest, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Blackpool-Nottingham Forest è una partita valida per il terzo turno di FA Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Blackpool, club che milita nella terza serie inglese – la League One sarebbe l’equivalente della nostra Serie C – deu settimane fa ha sfiorato un’altra impresa. In FA Cup contro il Nottingham Forest (guarda caso già fatto fuori dalla coppa nella passata stagione dopo un roboante 4-1) i Tangerines sono partiti a razzo, segnando due gol nella prima mezz’ora di gioco e mettendo spalle al muro la squadra di Nuno Espirito Santo.

Stavolta però a differenza di quanto accadde lo scorso anno la reazione dei Tricky Trees non si è fatta attendere: l’ex bolognese Dominguez e Gibbs-White hanno evitato al Forest una nuova figuraccia contro un avversario di categoria inferiore (2-2). Non è bastato, tuttavia, per scongiurare il replay, che si giocherà a Bloomfield Road, casa del Blackpool. La sensazione è che se gli uomini di Espirito Santo dovessero abbandonare la competizione non ne farebbero certo un dramma. Sono altre, infatti, le cose a cui dare importanza in questo momento: la salvezza ma anche l’accusa di violazione del Fair Play finanziario, che potrebbe essere il preludio di un’imminente penalizzazione. Dopo 20 giornate i Tricky Trees hanno 20 punti, soltanto 4 in più della terzultima, che recentemente hanno staccato grazie alle due vittorie consecutive con Newcastle e Manchester United. Merito anche della scossa che è riuscito a dare l’allenatore portoghese, subentrato a Steve Cooper.

Quanti assenti nel Forest

In FA Cup il Nottingham Forest dovrà fare i conti con le intenzioni bellicose del Blackpool, in serie positiva ormai da Capodanno: tre vittorie e un pareggio per i Tangerines.

Il loro obiettivo, dopo una prima parte di stagione non entusiasmante, è recuperare terreno sul sesto posto, ultimo valido per disputare almeno i playoff. Gli uomini di Neil Critchley vantano un buon rendimento casalingo: l’ultima sconfitta a Bloomfield Road l’hanno incassata a fine novembre. Di sicuro faranno di tutto per rendere le cose difficili al Forest, privo di diversi giocatori impegnati con le rispettive nazionali in Coppa d’Africa (Kouyate, Niakhaté, Boly, Ola Aina, Aurier e Sangaré).

Come vedere Blackpool-Nottingham Forest in diretta tv e streaming

La gara di FA Cup tra Blackpool e Nottingham Forest, in programma mercoledì alle 20:45, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Trasferta piena di insidie per un Nottingham Forest rimaneggiato e con la testa rivolta già al prossimo incontro di campionato. La sorpresa, insomma, è dietro l’angolo. Per chi non se la sentisse di dare fiducia al Blackpool può virare sul segno gol, che come all’andata non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni di Blackpool-Nottingham Forest

BLACKPOOL (3-4-2-1): Grimshaw; Connolly, Casey, Husband; Lawrence-Gabriel, Norburn, Morgan, Lyons; Dembelé, Hamilton; Rhodes.

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Vlachodimos; Williams, Worrall, Murillo, Tavares; Mangala, Yates; Hudson-Odoi, Dominguez, Gibbs-White; Wood.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1