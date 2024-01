Valencia-Celta Vigo, Coppa del Re: streaming, formazioni, pronostici

Valencia-Celta Vigo è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re. Streaming, probabili formazioni, pronostici

Arrivati a questo punto della manifestazione quasi tutte le squadre, soprattutto quelle della Liga, vogliono cercare di rimanere dentro. E vogliono cercare di arrivare fino in fondo. Soprattutto quelle che al campionato hanno poco da chiedere e che quindi sentono il profumo, magari, di una vittoria.

Ora, per la rosa che ha a disposizione, in una gara secca, il Valencia se la può decisamente giocare contro tutti. Beh, proprio contro tutti no, ma è sempre difficile affrontare, soprattutto al Mestalla, questa squadra che un paio di anni fa è arrivata a giocarsi il trofeo. Negli ottavi di finale di Coppa del Re arriva il Celta Vigo di Rafa Benitez che, oggettivamente, ha altri pensieri in questo momento. Dopo un avvio di stagione tutt’altro che positivo, gli ospiti stanno cercando di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica e sanno benissimo che, tutte le forze, devono essere concentrate sul campionato. Il rischio retrocessione è ancora altissimo e quindi è sempre meglio pensare, appunto, a quello che davvero conta.

Detto questo, anche per via dei pochi problemi che il Valencia ha mostrato di avere durante la stagione – che possiamo fino al momento definire abbastanza dignitosa – pensiamo tranquillamente che il fatto di poter giocare liberi mentalmente possa aiutare la formazione di casa. Che dovrebbe riuscire a prendersi la qualificazione ai quarti di finale.

Come vedere Valencia-Celta Vigo in diretta tv e streaming

La partita Valencia-Celta Vigo, in programma mercoledì 17 gennaio alle 20:00 è valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re. In Italia il canale Youtube “Cronache di Spogliatoio” ha acquisito i diritti della manifestazione e manderà alcuni match in diretta streaming. Una di queste è appunto Valencia-Celta Vigo che si potrà quindi vedere attraverso la più nota piattaforma di video del Mondo.

Il pronostico

Altamente probabile che entrambe le formazioni durante l’arco dei novanta minuti riescano a trovare la via della rete. Come è altamente probabile che il Valencia, alla fine del match, riesca a vincere e prendersi una qualificazione importante ai quarti di finale di Coppa del Re.

Le probabili formazioni di Valencia-Celta Vigo

VALENCIA (4-2-3-1): Domenech; Correia, Mosquera, Paulista, Vasquez; Perez, Guillamon, Guerra, Canos; Lopez, Mari.

CELTA VIGO (4-2-3-1): Villar; Vazquez, Nunez, Jailson, Ristic; Perez, Tapia, Beltran, De La Torre; Larsen, Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1