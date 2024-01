I pronostici di mercoledì 17 gennaio: Coppa d’Africa, FA Cup, Coppa del Re

I pronostici di mercoledì 17 gennaio: continua la fase a gironi di Coppa d’Africa, in campo pure FA Cup, Coppa del Re e altre coppe.

In attesa delle semifinale di Supercoppa Italiana al via domani, oggi si gioca in Coppa d’Africa, FA Cup, Coppa del Re e altre coppe nazionali come quella olandese.

Il Marocco, sorpresa degli scorsi Mondiali in Qatar, proverà a confermare anche nella Coppa d’Africa di essere la migliore squadra del continente: contro la Tanzania tre punti alla portata.

Nella Coppa del Re il sorprendente Girona proverà ad andare fino in fondo: il Rayo Vallecano è alla portata. Trasferta sempre insidiosa per la Real Sociedad: contro l’Osasuna sarà difficile spuntarla nei 90 minuti.

Pronostici altre partite

Vittorie agevoli con possibili goleade per PSV e Fenerbahce nelle partite delle rispettive coppe nazionali d’Olanda e Turchia contro Twente e Adanaspor. Si giocano anche altri tre replay di FA Cup: gol in arrivo in Bristol Rovers-Norwich ed Everton-Crystal Palace.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Girona vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Girona-Rayo Vallecano, Coppa del Re, ore 21:30

Vincenti

• Marocco (in Marocco-Tanzania, Coppa d’Africa, ore 18:00)

• Valencia o pareggio (in Valencia-Celta Vigo, Coppa del Re, ore 20:00)

• PSV (in PSV-Twente, Coppa d’Olanda, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Fenerbahce-Adanaspor, Coppa di Turchia, ore 19:00

• Maccabi Tel Aviv-Hapoel Tel Aviv, Israele, ore 19:30

• PSV-Twente, Coppa d’Olanda, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Almere City-Fortuna Sittard, Coppa d’Olanda, ore 20:00

• Bristol Rovers-Norwich, FA Cup, ore 20:45

• Everton-Crystal Palace, FA Cup, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Osasuna-Real Sociedad, Coppa del Re, ore 21:00)