RD del Congo-Zambia è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 21:00: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici.

Nel gruppo F, escludendo il favoritissimo Marocco, si preannuncia serrata la battaglia per il secondo posto. Non sembrano esserci grosse differenze, infatti, tra RD del Congo, Zambia e Tanzania: tutte e tre sognano di accedere alla fase ad eliminazione diretta.

Lo sognano soprattutto i congolesi, assenti ingiustificati nell’ultima edizione della Coppa d’Africa. I Leopardi, infatti, non salgono sul tetto del continente da 50 anni anni esatti (1974), quando il paese si chiamava ancora Zaire. Da allora la rappresentativa dell’immenso stato dell’Africa centrale ha un po’ fatto perdere le sue tracce, mancando spesso uno dei pass per la fase finale della competizione continentale. Le cose sembravano essersi messe male anche stavolta: le due sconfitte rimediate nelle prime due gare di qualificazione hanno costretto la federazione ad esonerare l’ex tecnico dell’Inter, Hector Cuper, sostituendolo con il francese Sebastien Desabre. Con lui è scattata la famosa scintilla, anche se nelle ultime sette partite la Repubblica Democratica del Congo ha portato a casa un solo successo. Non sono pochi i giocatori a disposizione del commissario tecnico Desabre che militano in Europa: Wissa (Brentford), Elia (Young Boys), Mbemba (Marsiglia) ma soprattutto Silas dello Stoccarda e Bakambu, ex Marsiglia e Galatasaray.

Per i congolesi sarà subito scontro diretto con lo Zambia, che a sorpresa si laureo campione d’Africa nell’edizione del 2012. Da allora, tuttavia, i Chipolopolo non sono più riusciti a vincere una partita della fase finale, uscendo ai gironi nelle due edizioni successive e addirittura saltando l’ultima. Sulla panchina dello Zambia siede il tecnico israeliani Avram Grant, ex Chelsea, mentre in attacco ci sono Patson Daka (Leicester) e il leccese Banda.

Come vedere RD del Congo-Zambia in diretta tv e in streaming

RD del Congo-Zambia, in programma mercoledì alle 21:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Si profila un match molto equilibrato tra RD del Congo e Zambia, le due squadre che molto probabilmente si contenderanno il secondo posto dietro al Marocco. Un pareggio non sarebbe una sorpresa.

Le probabili formazioni di RD del Congo-Zambia

RD DEL CONGO (4-4-2): M’Pasi; Masuaku, Kiranga, Mbemba, Kalulu; Kakuta, Moutoussamy, Pickel, Wissa; Bongonda, Bakambu.

ZAMBIA (4-4-2): Mulenga; Phiri, Sunzu, Mwape, Musonda; Kapumbu, Mafwenta, Chilufya, Banda; Daka, Sakala.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1