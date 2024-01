Marocco-Tanzania, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Marocco-Tanzania è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 18:00: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici.

Poco più di un anno fa il Marocco ha scritto una pagina di storia del calcio africano e lo ha fatto con l’inchiostro indelebile. Quella dei Leoni dell’Atlante è stata la prima selezione affiliata alla Caf a raggiungere la semifinale di un campionato del mondo, finendo tra le prime quattro a Qatar 2022 dopo essersi arresa solamente alla Francia di Mbappé.

Una cavalcata sensazionale, una “favola” che ha appassionato tutti gli appassionati di calcio del pianeta. I riflettori saranno inevitabilmente puntati su di loro in quest’edizione della Coppa d’Africa, nonostante per i bookmaker la rappresentativa allenata da Walid Regragui non sia la favorita per la vittoria finale. Lo stesso commissario tecnico ha cercato di scrollarsi un po’ di pressione di dosso ribandendo che in Costa d’Avorio ci sono nazionali più attrezzate del suo Marocco, che in effetti in questa competizione non ha mai particolarmente brillato, se non nell’unico successo datato 1976. La rosa a disposizione di Regragui è praticamente la stessa di quella del Mondiale: Bono in porta, Hakimi sulla corsia mancina, l’ex Fiorentina Amrabat a centrocampo ed il centravanti del Siviglia En-Nesyri in attacco. Confermarsi, tuttavia, non sarà affatto semplice.

C’è tanta pressione sul Marocco

La qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, tuttavia, non dovrebbe rappresentare un problema: il Marocco è il favorito numero uno per il primo posto nel gruppo F.

Oltre ai Leoni dell’Atlante ci sono anche Zambia, RD del Congo e Tanzania, prima avversaria dei nordafricani. L’ultimo confronto con le Taifa Stars risale a due mesi fa, nel match valido per le qualificazione ai prossimi Mondiali: il Marocco ha avuto la meglio 2-0, una partita terminata essenzialmente a metà secondo tempo con la Tanzania rimasta in dieci uomini. La selezione guidata dall’algerino Adel Amrouche, che partecipa per la terza volta nella sua storia ad una fase finale della Coppa d’Africa, ha vinto solo una delle ultime quattro partite ma a settembre è stata capace di fermare l’Algeria (0-0).

Come vedere Marocco-Tanzania in diretta tv e in streaming

Marocco-Tanzania, in programma mercoledì alle 18:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Nelle ultime uscite il Marocco ha dato segnali confortanti e contro la Tanzania difficilmente inciamperà, riuscendo anche a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Marocco-Tanzania

MAROCCO (4-4-2): Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ziyech, Amrabat, Ounahi, Boufal; Harit, En-Nesyri.

TANZANIA (5-4-1): Kamawa; Mnoga, Mwaikenda, Mwamnyeto, Hamad, Yahya; Salum, Mao, Yassin, Msuva; Samatta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0