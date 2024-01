Liverpool-Chelsea, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Liverpool-Chelsea è una partita valida per la ventiduesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Liverpool e Chelsea il prossimo 25 febbraio si contenderanno in gara secca a Wembley il secondo titolo della stagione, vale a dire la Coppa di Lega. Una riedizione della finale di due anni fa, che i Reds si aggiudicarono dopo i calci di rigore. Siamo abbastanza sicuri che i due allenatori, Jurgen Klopp e Mauricio Pochettino, approfitteranno di questa sfida di campionato per “studiarsi” meglio, anche se ad entrambi i tre punti servono come il pane per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi.

Iniziamo dal Liverpool, ancora scosso dall’annuncio del tecnico di Stoccarda, che in settimana ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione sulla panchina dei Reds. Un fulmine a ciel sereno (?) per un club che dovrà mettersi subito alla ricerca del sostituto: non si trova da un giorno all’altro un allenatore come Klopp, che in nove anni ha riportato il Liverpool in cima al mondo, ne ha rivoluzionato il gioco e gli ha permesso di vincere tutto. L’ultimo “regalo” dell’ex tecnico del Borussia Dortmund potrebbe essere la Premier League. Sognare è lecito, visto che dopo 21 giornate di campionato Salah e compagni guardano tutti dall’altro verso il basso, con 5 punti di vantaggio sulle seconde (Manchester City, Arsenal e Aston Villa).

Un antipasto della finale di League Cup

Il Liverpool in Premier non perde da settembre e nell’ultimo turno ha ottenuto un comodo successo contro il Bournemouth, travolto 4-0 nonostante l’assenza di Salah, impegnato con l’Egitto in Coppa d’Africa.

L’egiziano, tuttavia, si è infortunato in una delle ultime partite con la sua nazionale (eliminata agli ottavi) ed è subito tornato in Inghilterra: servirà probabilmente almeno un paio di settimane per rivederlo in campo. Un problema in meno per Pochettino ed il suo Chelsea, che stanno cercando faticosamente di risalire la china dopo un avvio di stagione deludente. I Blues, malgrado gli ingenti investimenti della proprietà, al momento sono solo noni, con 12 punti da recuperare sull’Aston Villa quarto. La partecipazione alle prossima competizioni europee, dunque, è di nuovo a rischio.

Il Chelsea è reduce dallo 0-0 con l’Aston Villa in FA Cup – servirà il replay – mentre nelle due gare precedenti aveva annichilito 6-1 il Middlesbrough nella semifinale di ritorno di League Cup e battuto di misura il Fulham (1-0) grazie ad un calcio di rigore di Palmer. Il tecnico argentino si recherà ad Anfield con la solita sfilza di assenti: non ci saranno Cucurella, Lavia, James, Sanchez, Jackson e Fofana; in dubbio Malo Gusto e Nkunku.

Come vedere Liverpool-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida tra Liverpool e Chelsea è in programma mercoledì alle 21:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’assenza di Salah pesa ma il Liverpool ha dimostrato di poter fare a meno anche del suo giocatore più forte e rappresentativo. Il Chelsea dà segnali di ripresa ma resta una squadra incostante: ad Anfield si giocherà le sue carte ma difficilmente riuscirà ad evitare la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Liverpool-Chelsea

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Jones, Mac Allister, Gravenberch; Diogo Jota, Darwin Nunez, Luis Diaz.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Disasi, Thiago Silva, Badiashile, Chilwell; Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Broja.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1