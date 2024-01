Bournemouth-Liverpool, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Bournemouth-Liverpool è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.

Dopo la vittoria per 4-2 contro il Newcastle nel giorno di Capodanno, che gli ha permesso di mantenere il primo posto, il Liverpool si è dedicato alle coppe nazionali. I Reds hanno disputato solo due partite negli ultimi venti giorni: nel terzo turno di FA Cup si sono imposti 2-0 sull’Arsenal all’Emirates Stadium, mentre in League Cup hanno, per così dire, prenotato la finalissima di Wembley grazie al 2-1 nella semifinale d’andata con il Fulham.

Si tratta di due successi che hanno un peso specifico non indifferente, soprattutto perché arrivati nonostante l’assenza di Momo Salah, partito per la Costa d’Avorio per giocare la Coppa d’Africa con il suo Egitto. Per qualche altre settimana – tutto dipenderà da quanta strada riusciranno a fare i Faraoni nella manifestazione continentale – Jurgen Klopp dovrà fare a meno del suo miglior giocatore: l’egiziano non ci sarà ovviamente neppure nella trasferta di Bournemouth, dove il Liverpool è di scena nella “lunghissima” ventunesima giornata, spalmata addirittura su sette giorni a causa dei vari impegni di coppa. Ieri l’Arsenal ha vinto e si è portato a -2 dai Reds, ancora davanti a tutti (al secondo posto c’è il Manchester City che però ha una gara da recuperare).

Insidia Bournemouth per i Reds

Battere le Cherries significherebbe dunque allungare sulle inseguitrici. La sensazione però è che per il Liverpool non sarà affatto semplice tornare a casa con i tre punti.

Il Bournemouth, infatti, sta attraversando un periodo particolarmente positivo: dallo scorso 6 novembre i rossoneri di Andoni Iraola hanno perso solo una partita su nove, vincendone sette e pareggiandone una. La loro ultima uscita risale a due settimane fa, quando nel terzo turno di FA Cup Solanke e compagni riuscirono a ribaltare il QPR, squadra che milita in Championship, dopo essere finiti sotto 2-0 nel primo tempo. Iraola ha avuto molto tempo per preparare questa partita ma dovrà rinunciare a diversi titolari, come lo squalificato Semesi oppure all’attaccante burkinabé Ouattara (Coppa d’Africa). La speranza è di recuperare almeno il terzino Kerkez. Tanti assenti anche nel Liverpool: oltre a Salah mancheranno pure Endo, Tsimikas, Bajcetic, Alexander-Arnold, Robertson e Matip.

Come vedere Bournemouth-Liverpool in diretta tv e in streaming

Bournemouth-Liverpool è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bournemouth è una squadra in fiducia e sembra avviato verso una salvezza tranquilla ma contro le squadre che sono in lotta per il titolo finora ha combinato poco. Le assenze penalizzeranno indubbiamente il Liverpool, che in ogni caso sta dimostrando di poter fare a meno (non si sa per quanto) anche di Salah ed è favorito peri tre punti. Gol e spettacolo non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Liverpool

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Aarons, Zabarnyi, Mepham, Kerkez; Christie, Cook; Tavernier, Billing, Kluivert; Solanke.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Bradley, Konaté, van Dijk, Gomez; Jones, Mac Allister, Gravenberch; Diogo Jota, Darwin Nunez, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2