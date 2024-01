Lecce-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Juventus è una partita valida per la ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Per la Juventus è l’occasione per tornare in vetta alla classifica e per restarci almeno per un paio di settimane, approfittando dell’impegno dell’Inter nella Final Four di Supercoppa Italiana. La squadra di Massimiliano Allegri, sempre a -2 dai nerazzurri, in caso di vittoria a Lecce scavalcherebbe i rivali in quest’avvincente corsa scudetto, aumentando la pressione sulle spalle di Lautaro Martinez e compagni.

L’obiettivo a breve termine della Vecchia Signora, infatti, è arrivare allo scontro diretto del prossimo 4 febbraio davanti agli uomini di Simone Inzaghi. Scenario tutt’altro che impossibile, se consideriamo che la Juventus prima del big match di San Siro affronterà due avversarie alla portata come i giallorossi salentini e l’Empoli penultimo. I bianconeri fanno sul serio e nelle ultime uscite, tra campionato e Coppa Italia, hanno dato la sensazione di aver aumentato i giri del motore. Niente più vittorie di corto muso nel nuovo anno solare: 6 gol alla Salernitana (8 se comprendiamo anche i 2 rifilati ai granata in campionato), 4 al Frosinone, 3 al Sassuolo. L’ultima gara in cui sono state segnate meno di 3 reti è stata quella con la Roma, piegata 1-0 allo Stadium a fine dicembre. L’attacco, insomma, è tornato a girare, anche grazie ad un Vlahovic ritrovato – il serbo, dopo aver segnato il gol decisivo a Salerno, ha realizzato una doppietta contro il Sassuolo – ed alla verve del gioiellino Yildiz, sempre più protagonista. Il Lecce è invece reduce dalla sconfitta di misura con la Lazio, la terza nelle ultime quattro partite. I salentini sono a +4 sulla zona retrocessione ma da settembre in poi hanno prevalso esclusivamente sul Frosinone.

Lecce-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Qualche dubbio in attacco per il tecnico giallorosso D’Aversa, che potrebbe escludere dall’11 iniziale sia Strefezza che il ristabilito Sansone. Nel tridente troveranno spazio Oudin, Krstovic e Almqvist. A centrocampo invece giocheranno Gonzalez, Ramadani e Kaba.

Rispetto alla sfida con il Sassuolo Allegri ritrova Gatti e McKennie, che hanno scontato le rispettive squalifiche. A destra è ballottaggio tra Weah e Cambiaso, con quest’ultimo leggermente favorito. Davanti rivedremo la coppia Yildiz-Vlahovic, con Chiesa pronto ad entrare a gara in corso come contro i neroverdi.

Come vedere Lecce-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lecce e Juventus, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La solidità della Juventus dovrebbe fare ancora la differenza nella gara contro un Lecce che non è riuscito a risolvere i suoi problemi offensivi e che è rimasto a secco per ben tre volte nelle ultime quattro giornate. Un altro clean sheet in vista per la squadra di Massimiliano Allegri, che non si farà sfuggire quest’occasione.

Le probabili formazioni di Lecce-Juventus

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Krstovic, Almqvist.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

La Juventus riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 0-2