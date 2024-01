Berrettini, nuvoloso con qualche schiarita: non tutto è perduto

Berrettini, continua il braccio di ferro sui social e non solo: le ultimissime sul rientro del tennista romano.

Non tornerà mai più. O forse sì, no, buh, chi lo sa. Potremmo sintetizzare così l’ormai infinito braccio di ferro tra quanti confidano nel rientro di Matteo Berrettini e quanti credano che, invece, sia un tennista finito. Che non abbia scampo e che la sua carriera, a questo punto, sia giunta al capolinea.

Vero è che il tennista romano ha vissuto momenti decisamente migliori. E vero è anche che la sua situazione, ora come ora, sia particolarmente complicata. Questo non significa necessariamente, però, che sia ad un passo dall’abdicare e appendere la racchetta al chiodo. Non dipende neanche da lui, per la verità. Ormai da tempo è in balia di un destino che sembra non dargli tregua e che lo ha messo a dura prova sia fisicamente che dal punto di vista psicologico.

Per fortuna, il numero dei detrattori e quello dei fiduciosi si equivalgono, in buona sostanza. Per un utente dei social che si affanna a demolire Berrettini e a gettar fango su di lui c’è qualcun altro che, invece, si adopera per spezzare una lancia in suo favore e per mandargli un “abbraccio” virtuale. Così come Adriano Panatta si è detto ottimista circa il ritorno di Matteo, anche un altro campione del passato ha voluto dire la sua su quello che è uno degli argomenti sportivi più caldi del momento.

Berrettini, Barazzutti come Panatta: si può fare

L’atleta in questione è Corrado Barazzutti, che intervistato da Notizie.com ha fatto un’analisi piuttosto lucida ed interessante a proposito della situazione di Berrettini.

“Non ci sono altri modi che riprovarci con tutte le sue forze – ha detto, quando gli è stato chiesto cosa debba fare il romano per ripartire – Deve provare a risolvere i suoi problemi fisici e ripartire. Io credo che nel momento in cui risolverà gli infortuni, potrà nuovamente ritornare i suoi livelli. La qualità del suo tennis non è assolutamente in discussione”.

A proposito del ruolo che Berrettini potrebbe avere in Nazionale, in ottica prossima Coppa Davis, Barazzutti ha così risposto: “Su questo non ci piove – ha detto, in riferimento al fatto che il suo recupero sarebbe prezioso anche per Volandri & Co. – Ma la sua priorità ora dovrebbe essere quella di risolvere al più presto i problemi fisici, che stanno andando avanti ormai da diverso tempo e non gli permettono di tornare a giocare. Una volta messi alle spalle gli infortuni, Matteo ritornerà ai suoi livelli”.