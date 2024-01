Udinese-Milan 2-3, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Udinese-Milan, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di sabato 20 gennaio 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Il Milan di Pioli scende in campo allo Stadio Friuli di Udine per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2023-24 contro l’Udinese. All’andata i rossoneri persero, e per Pioli è fondamentale riuscire a vincere e a convincere dopo i segnali positivi arrivati contro la Roma.

Gabriele Cioffi rimette in campo Samardzic e piazza Lucca come centravanti, supportato da Pereira. Per i friulani è importante trovare qualche punto dopo dopo un momento piuttosto negativo. Il Milan, in campionato, non perde da cinque giornate.

Pioli dà spazio di nuovo ad Adli e si affida ancora a Gabbia, schierato in difesa con Kjaer. Non ci sono squalificati nelle due formazioni. L’Udinese ha in diffida Pereyra e Perez, il Milan Musah e Reijnders.

Momenti clou della sfida

L’Udinese non concede campo e attacca in contropiede. Il Milan crea la prima occasione solo al 16’ con Giroud: imbucata di Leao per il numero 9 che calcia da posizione defilata all’interno dell’area di rigore, ma Okoye devia in corner. Due minuti dopo ci prova ancora Giroud servito da Theo ma il francese tira troppo piano tra le mani del portiere avversario.

Maignan lamenta cori razzisti dal settore dei tifosi dell’Udinese. Al 31′, Theo serve Giroud che fa il velo, Loftus-Cheek è libero e mette dentro l’1-0. Il Milan abbandona il campo dato che continuano gli ululati razzisti all’indirizzo di Maignan.

Al 42′ arriva l’1-1: Samardzic si libera centralmente e calcia dal limite: palla all’angolino e rete. Un minuto dopo il serbo sfiora la doppietta in contropiede. Al 59’ Okoye blocca su incornata di Giroud. Subito dopo Payero, appena entrato, arriva al tiro, ma Maignan para con la gamba. Al 62′, arriva il goal dei bianconeri: orrore difensivo di Theo e Thauvin solo davanti a Maignan insacca.

All’83’ Theo ci prova con un tiro sporcato sulla traversa, la palla esce e poi Jovic mette il 2-2. Il Milan ci crede e ci prova con Giroud, poi al 93′, il francese serve Okafor che riporta i rossoneri in vantaggio.

Tabellino e pagelle di Udinese-Milan

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele (60′, Ehizibue), Lovric, Walace, Samardzic (60′, Payero), Kamara; Pereyra (46′, Thauvin); Lucca (76′, Success). All. Cioffi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (75′, Florenzi), Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders (68′, Okafor); Pulisic (75′, Jovic), Loftus-Cheek, Leao (94′, Musah); Giroud. All. Pioli

ARBITRO: Maresca di Napoli

MARCATORI: 31′, Loftus-Cheek; 41′, Samardzic; 62′, Thauvin; 83′, Jovic; 93′, Okafor

NOTE: Ammoniti: 45′, Kamara; 52′, Ebosele; 56′, Thauvin, 67′, Wallace, 69′, Lucca; 80′, Joao Ferreira; 87′, Theo. Recupero: 6′

Il migliore in campo è Samardzic, non sempre nel vivo delle azioni ma capace di giocate straordinarie (7). Leao sembra svogliato e avulso al gioco (5). Theo parte bene ma ha sulla coscienza il secondo goal avversario (5,5). Maignan appare palesemente condizionato da quanto accaduto in partita (5,5). Per il Milan il più positivo è stato Loftus-Cheek (6,5). Ancora male Calabria (5,5). Gabbia combina qualche guaio ma salva anche in un paio di occasioni il Milan (6). Positiva la partita di Lucca (6,5). Pulisic sufficiente (6). Giroud combatte fino all’ultimo (6,5)

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro dice due volte no ai giocatori friulani che chiedono un rigore, ma attende l’ok del VAR per confermare le sue impressioni. Anche il Milan chiede un rigore per contatto su Pulisic. Maresca lascia giocare. Il VAR non interviene. L’arbitro deve poi sospendere la partita quando il Milan esce dal campo per i cori razzisti dei tifosi friulani. La partita riprende dopo 5′. Nel secondo tempo ci sarebbe un rigore su Wallace che arbitro e VAR non vedono.

Ecco gli highlights della gara

le immagini saranno disponibili dopo le 23:30