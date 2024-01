Gratta e vinci, un errore perfetto: sceneggiatura da Oscar

Gratta e vinci, certi errori possono rivelarsi fatali, ma non questo: il fatto di aver sbagliato gli ha portato un’immensa fortuna.

Sono in tanti a pensare che per ognuno di noi esista una sorta di libro della vita. Una sceneggiatura all’interno della quale sarebbe scritto, per filo e per segno, cosa ci accadrà, quando e secondo quali modalità. E che a scriverla sia stato il destino, che dall’alto muove i fili conducendoci esattamente dove vuole.

Ecco, se così fosse, dobbiamo ammettere che la storia che il fato, o chi per lui, ha scritto per quest’uomo, è assolutamente perfetta. Un canovaccio ben ordito e coerente che si snoda, attraverso una lunga serie di circostanze fortuite, verso un finale che, ve lo preannunciamo, vi lascerà a bocca aperta. Iniziamo col dire che questo racconto mirabolante è ambientato a Bay City, nello Stato del Michigan.

Tutto è iniziato quando l’uomo di cui intendiamo parlarvi, che a differenza di molti altri vincitori americani ha deciso di rimanere anonimo, si è recato a fare la spesa di buon mattino presso il suo negozio di fiducia. Al Jack’s Fruit Market di Bay City, lungo la Salzburg Avenue, ha comprato di tutto un po’. E ha fatto anche scorta, già che c’era, di Gratta e vinci. Ne ha scelti 2, ha pagato il conto ed è tornato a casa per sistemare tra dispensa e frigorifero tutto quello che aveva appena acquistato.

Gratta e vinci, sbagliando si vince

Più tardi, nel pomeriggio, gli era venuto un piccolo dubbio. Era corso a controllare e si era accorto di avere sbagliato. Aveva comprato una cosa anziché un’altra che serviva in casa, motivo per il quale si era rimesso in auto ed era tornato al Jack’s Fruit Market per chiedere un cambio dell’articolo.

Il personale lo ha accontentato e l’uomo, a quel punto, deluso dal fatto che i due biglietti comprati al mattino non avessero fruttato alcunché, ha comprato altri due Gratta e vinci. A questo punto, il destino-sceneggiatore ha ben pensato di arricchire questa trama con un gran bel colpo di scena. Provate ad indovinare cosa, o meglio, quanto denaro si nascondeva sotto la patina argentata di uno di quei due tagliandi?

Potreste avere intuito, a questo punto, che si tratti di una cifra grossa, ma lasciate a noi l’onore di snocciolarla: l’uomo di Bay City ha vinto 1 milione di dollari. E questo grazie ad un errore perfetto che lo ha ricondotto al punto di partenza, ossia al supermercato, affinché potesse comprare un altro grattino.