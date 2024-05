Real Madrid-Alaves, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Real Madrid-Alaves è una partita della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 21:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Nel fine settimana il Real Madrid neocampione di Spagna ha spazzato via anche il già retrocesso Granada (0-4) e dopo essere tornato dall’Andalusia ha finalmente potuto festeggiare il titolo appena vinto in una gremitissima Plaza de Cibeles. Una cerimonia che Carlo Ancelotti e i suoi uomini avevano dovuto rinviare a causa dell’imminente semifinale di Champions League con il Bayern Monaco, rimontato e battuto nel match di ritorno con una doppietta del centravanti di scorta Joselu.

I Blancos ora “utilizzeranno” le prossime tre gare di campionato per non perdere il ritmo-partita in vista della finale della coppa dalle grandi orecchie, in programma il prossimo 1 giugno a Wembley contro il Borussia Dortmund. Il tecnico emiliano, a un passo dall’ennesimo trionfo continentale, darà spazio un po’ a tutti, in particolar modo a chi ha giocato poco, facendo rifiatare i titolari con l’obiettivo di averli freschi e riposati per la finalissima coi tedeschi. C’è dunque davvero poco in palio nella sfida che inaugura l’ultimo turno infrasettimanale con l’Alaves: anche per i baschi, infatti, questa Liga è praticamente terminata dopo aver raggiunto la salvezza con largo anticipo. Il club di Vitoria però vuole chiudere in crescendo e gli ultimi risultati non raccontano affatto di una squadra “rilassata”: dopo le tre vittorie consecutive con Atletico Madrid, Celta Vigo e Valencia la truppa di Luis Garcia ha fermato anche il Girona (2-2).

Come vedere Real Madrid-Alaves in diretta tv e streaming

Real Madrid-Alaves, valida per la trentaseiesima giornata della Liga, è in programma martedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Saranno numerosi i cambi di Ancelotti rispetto al match di Granada. Dal 1′ dovremmo rivedere i due brasiliani Rodrygo e Vinicius, ma anche Bellingham, Kroos e Valverde. Il Real Madrid è favorito ma potrebbe concedere qualcosa ad un Alaves in salute: almeno tre i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Alaves

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr.

ALAVES (4-3-3): Owono; Gorosabel, Abqar, R. Marin, J. Lopez; Benavidez, Blanco, Guridi; Sola, Omorodion, Rioja.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1