Girona-Villarreal, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Girona-Villarreal è una partita della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 22:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il Girona venerdì scorso ha perso l’occasione di allungare sul Barcellona ed ipotecare quel secondo posto che consentirebbe ai catalani di giocare la prossima Final Four della Supercoppa di Spagna.

In pieno recupero gli uomini di Michel sono stati raggiunti dall’Alaves (2-2), vedendo così sfumare quella che sarebbe stata la loro quarta vittoria consecutiva. I biancorossi sono rimasti a +2 sui cugini, che nel momento in cui scriviamo non hanno ancora affrontato la Real Sociedad nel posticipo della trentacinquesima giornata di campionato. Se il Barça dovesse avere la meglio sui baschi controsorpasserebbe il Girona, impegnato nell’ultimo turno infrasettimanale allo stadio Montilivi contro il Villarreal. Comunque vada a finire (secondo o terzo posto) questa resterà una stagione storica e difficile da dimenticare per il piccolo club catalano, capace di raggiungere un traguardo come la qualificazione alla Champions League, che ad inizio anno sembrava fantascienza. Potrebbe invece restare fuori dall’Europa il Sottomarino Giallo, momentaneamente nono e a -6 dalla Real Sociedad. La matematica ancora non condanna la squadra di Marcelino ma è ovvio che in caso di sconfitta a Girona le speranze si ridurrebbero al lumicino.

Il Villarreal però arriva in Catalogna con l’umore alto a causa della bella vittoria contro il Siviglia (3-2), decisa da un gol del norvegese Sorloth al 97′. Per i gialli è stata la terza nelle ultime quattro giornate dopo quelle con Almeria e Rayo Vallecano (in mezzo la sconfitta con il Celta Vigo).

Come vedere Girona-Villarreal in diretta tv e streaming

Girona-Villarreal, valida per la trentaseiesima giornata della Liga, è in programma martedì alle 22:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Lo spettacolo non dovreebbe mancare a Montilivi. Girona e Villarreal hanno lottato per obiettivi diversi ma in fase di possesso palla hanno brillato entrambe: i catalani di gol ne hanno realizzati 75, tre in meno del Real Madrid campione, ma i gialli non sono stati da meno (59). Non sarebbe una sorpresa, insomma, se andassero a segno tutte e due in una gara che si preannuncia pirotecnica.

Le probabili formazioni di Girona-Villarreal

GIRONA (4-5-1): Gazzaniga; Eric García, David López, Blind, Miguel; Tsygankov, Iván Martín, Aleix García, Yangel, Savio; Dovbyk.

VILLARREAL (4-4-2): Jörgensen; Femenia, Albiol, Mosquera, Cuenca; Traoré, Parejo, Comesaña, Baena; Sörloth, Guedes.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2