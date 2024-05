Celta Vigo-Villarreal, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Celta Vigo-Villarreal è una gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: tv, formazioni e pronostici

Celta Vigo e Villarreal lottano per obiettivi diversi: i padroni di casa per raggiungere una salvezza che adesso, con cinque punti di vantaggio sulla terz’ultima, sembra più vicina; gli ospiti per un posto in Europa che però è assai complicato. Non impossibile, ma complicato.

Sarà una sfida ricca di tensione, quindi. Con un fattore che potrebbe essere determinante nell’economia del match: lo stato di forma delle due formazioni. Il Celta Vigo vive un periodo abbastanza altalenante, con prestazioni che fanno ben sperare che poi sono seguite da prove deludenti come quella dello scorso weekend. A differenza, in questo caso, del Villarreal, che invece viaggio sul ritmo di tre risultati utili di fila. E viene da due vittorie, per la precisione che hanno permesso di mantenere vivo il sogno.

Se quindi dovessimo puntare solo su questo, non ci sono dubbi che i gialli sarebbero favoriti. Ma il fattore campo è un’altra cosa che bisogna tenere in assoluta considerazione, quindi il Celta, vista anche la situazione di classifica tutt’altro che tranquilla, ha assoluto bisogno di punti. E se tutti hanno bisogno di punti, e i valori più o meno sono uguali, come potrebbe finire questa partita? La risposta è sotto.

Come vedere Celta Vigo-Villarreal in diretta tv e streaming

Celta Vigo-Villarreal, valida per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Una gara da almeno una rete per squadra. Questo è il primo punto. E poi, ovviamente, potrebbe anche finire in pareggio. Che forse al Villarreal non starebbe così bene, però di possibilità europee ce ne sono poche. Invece farebbe contento il Celta Vigo che, in ogni caso, manterrebbe a distanza di sicurezza la zona rossa.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Villarreal

CELTA VIGO (3-4-3): Guaita; Mingueza, Dominguez, Nunez; Perez, Beltran, Jailson, Sanchez; Aspas, Larsen, Swedberg.

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Femenia, Albiol, Mosquera, A Moreno; Akhomach, Comesana, Parejo, Baena; Guedes, Sorloth.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1