I pronostici di sabato 4 maggio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga

I pronostici di sabato 4 maggio, tornano in campo i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

La Serie A si avvia alla conclusione: restano da giocare appena quattro partite e per alcune squadre la vittoria è d’obbligo per provare a raggiungere l’obiettivo prefissato. È il caso ad esempio della Lazio, che per arrivare al quinto posto deve vincerle tutte e sperare nei passi falsi delle rivali. Contro il Monza serviranno i tre punti, che sono alla portata.

La vittoria sarebbe di fondamentale importanza per il Sassuolo per continuare a sperare nella salvezza, ma contro l’Inter campione in carica la missione è quasi proibitiva: probabile una partita con gol.

Pronostici altre partite

In Premier League prosegue l’avvincente lotta per il titolo tra Arsenal e Manchester City, favorite su Bournemouth e Wolverhampton. Vittorie probabili anche per la Real Sociedad nella Liga, per il Wolfsburg in Bundesliga e per il Monaco in Ligue 1.

Tra le partite spettacolari che promettono gol occhio in particolare a Girona-Barcellona di Liga e Stoccarda-Bayern Monaco di Bundesliga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Manchester City vincente e almeno tre gol complessivi in Manchester City-Wolverhampton, Premier League, ore 18:30

Vincenti

• Real Sociedad (in Real Sociedad-Las Palmas, Liga, ore 14:00)

• Arsenal (in Arsenal-Bournemouth, Premier League, ore 13:30)

• Wolfsburg (in Wolfsburg-SV Darmstadt, Bundesliga, ore 15:30)

• Monaco (in Monaco-Clermont, Ligue 1, ore 17:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Arsenal-Bournemouth, Premier League, ore 13:30

• Werder Brema-Borussia Mönchengladbach, Bundesliga, ore 15:30

• Sassuolo-Inter, Serie A, ore 20:45

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Borussia Dortmund-Augsburg, Bundesliga, ore 15:30

• Stoccarda-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 15:30

• Girona-Barcellona, Liga, ore 18:30

Il “clamoroso”

Lazio vincente e almeno un gol per squadra (in Monza-Lazio, Serie A, ore 18:00)