Siviglia-Granada, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Siviglia-Granada è una gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

La stagione è praticamente “finita” sia per il Siviglia, sia per il Granada. I primi ormai hanno raggiunto la salvezza con una buona seconda parte di stagione, i secondi invece devono iniziare a programmare il prossimo anno in Segunda Division, visto che sono dieci i punti di distacco dalla zona salvezza e quindi a non condannare, ancora, è solo l’aritmetica.

Quindi, una gara che in palio di punti pesanti non ne mette, una formalità, per arrivare alla fine dell’anno e poi pensare a quello che si deve cambiare, soprattutto in casa Siviglia, che evidentemente non si può permettere un’altra stagione del genere. Gli andalusi anche l’anno scorso hanno rischiato grosso, prima di salvarsi e addirittura andare a vincere l’Europa League nella finale di Budapest contro la Roma e dopo aver eliminato la Juventus in semifinale. Un’annata che tutto sommato, poi, ha regalato soddisfazione, ma non quest’anno, finita largamente in anticipo.

Sergio Ramos e compagni arrivano a questo appuntamento dopo 4 risultati utili di fila e la sensazione è che continueranno a sorridere. Magari con una vittoria – dopo il pareggio nel derby, comunque ben accetto visto che è stato preso in trasferta. Anche il Granada sta attraversando una situazione serena con due vittorie e un pari nelle ultime tre uscite. Ma il risveglio è stato troppo tardivo per pensare di potersi salvare. Non c’è proprio possibilità.

Come vedere Siviglia-Granada in diretta tv e streaming

Siviglia-Granada, valida per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Senza nessun particolare pensiero di classifica, Siviglia e Granada cercheranno almeno di divertirsi e fare un poco di spettacolo nei limiti tecnici che le due formazioni hanno. Una vittoria dei padroni di casa, in una gara anche da almeno una rete per squadra, è ampiamente preventivabile.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Siviglia-Granada

SIVIGLIA (4-4-2): Nyland; Navas, Bade, Ramos, Acuna; Lamela, Soumare, Agoume, Ocampos; Lukebakio, En-Nesyri.

GRANADA (4-4-2): Batalla; Mendez, Rubio, Miquel, Neva; Pellistri, Alonso, Gumbau, Jozwiak; Boye, Uzuni.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1