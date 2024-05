Cagliari-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Lecce è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Mezzogiorno di fuoco nel capoluogo sardo con uno scontro diretto da brividi tra i padroni di casa del Cagliari e il Lecce. I rossoblù hanno un disperato bisogno dei tre punti dopo la debacle di Marassi: lunedì scorso il Genoa, già salvo, ha strapazzato la squadra di Claudio Ranieri (3-0), che ha visto interrompersi un’imbattibilità che durava da quattro giornate (tre pareggi e una vittoria).

La brutta sconfitta rimediata in Liguria complica – e non poco – le cose per il Cagliari, fuori dalla zona rossa ma a -3 dall’Udinese terzultima. Servono almeno un paio di vittorie ai sardi, che dovranno necessariamente non perdere i due scontri salvezza con Lecce e Sassuolo. Fondamentale far valere il fattore campo, dove Luvumbo e compagni non perdono da febbraio e dove hanno collezionato la maggior parte dei punti (24 in casa e 8 in trasferta). Potrebbero invece accontentarsi di un pareggio i salentini, ormai a un passo dal traguardo stagionale. I sette punti conquistati nelle ultime tre partite – due vittorie con Empoli e Sassuolo e pareggio con il Monza – hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi giallorossi, attualmente a quota 36 punti e a +7 sulla zona retrocessione. Un momentaneo tredicesimo posto che certifica l’ottimo lavoro di Luca Gotti, capace di incidere fin da subito dopo aver preso il posto dell’esonerato D’Aversa. Il Lecce, con lui in panchina, ha perso solamente contro il Milan a San Siro, incassando a malapena quattro gol in sei giornate.

Cagliari-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Ranieri ritrova la verve di Luvumbo in attacco: a Marassi si è avvertita l’assenza dell’angolano, squalificato. In attacco, di fianco a lui, giocherà Shomurodov, in leggero vantaggio su Lapadula. Non sono al meglio i due difensori Mina e Dossena ma alla fine dovrebbero stringere i denti e partire dal 1′. In regia c’è Makoumbou.

Gotti deve fare a meno di Banda e Kaba – per entrambi campionato finito – ma, per il resto, non dovrebbero esserci grosse novità nella formazione titolare. In attacco spazio alla coppia Krstovic-Piccoli, mentre in mezzo agiranno Ramadani e Blin, con Oudin e Dorgu ai loro lati.ò

Come vedere Cagliari-Lecce in diretta tv e in streaming

Cagliari-Lecce è in programma domenica alle 12:30 all’Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Cagliari-Lecce anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Come detto, il Lecce potrebbe farsi bastare anche un pareggio in una partita che si preannuncia bloccata per larghi tratti. Il Cagliari deve farsi perdonare la batosta di Genova e molto probabilmente riuscirà ad evitare la sconfitta davanti al proprio pubblico: in casa ha perso solo una volta negli ultimi 9 precedenti coi salentini.

Le probabili formazioni di Cagliari-Lecce

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Dossena; Nandez, Gaetano, Makoumbou, Sulemana, Augello; Luvumbo, Shomurodov.

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Blin, Dorgu; Piccoli, Krstovic.

Cagliari-Lecce: chi vince? Cagliari

Pareggio

Lecce View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1