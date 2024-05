I pronostici di martedì 14 maggio: Premier League, Liga e altri campionati

I pronostici di martedì 14 maggio: c’è un recupero importantissimo in Premier League, più partite di Liga e altri campionati.

In Premier League si gioca stasera una partita di fondamentale importanza per la vittoria del titolo: il Manchester City secondo in classifica con un punto in meno dell’Arsenal capolista affronterà nel recupero prima dell’ultima giornata il Tottenham, che ha vinto tutti gli ultimi cinque precedenti giocati in casa in Premier League contro i citizens.

Stavolta però la storia dovrebbe cambiare, per il Manchester City è una finale e nell’ultimo periodo la squadra di Guardiola è stata impeccabile al contrario degli Spurs sconfitti in quattro delle ultime cinque giornate di campionato prima della vittoria di misura sul Burnley.

Pronostici altre partite

C’è un turno infrasettimanale nella Liga spagnola che si avvia pure alla conclusione: il Real Madrid già campione e finalista di Champions League dovrebbe battere senza problemi l’Alaves, più equilibrio ma gol assicurati in Girona-Villarreal, squadre che hanno sia segnato che subito almeno un gol in cinque delle ultime sei partite disputate.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Manchester City segna tre due e quattro gol in Tottenham-Manchester City, Premier League, ore 20:30

Vincenti

• Gubbio (in Gubbio-Rimini, Playoff Serie C, ore 20:30)

• Manchester City (in Tottenham-Manchester City, Premier League, ore 20:30)

• Real Madrid (in Real Madrid-Alaves, Liga, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Tottenham-Manchester City, Premier League, ore 20:30

• Real Madrid-Alaves, Liga, ore 21:30

• Girona-Villarreal, Liga, ore 22:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Girona-Villarreal, Liga, ore 22:00

• Emmen-Dordrecht, Eredivisie – spareggi, ore 18:45

• De Graafschap-Den Haag, Eredivisie – spareggi, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Osasuna-Maiorca, Liga, ore 19:30