Lotto, bastano tre numeri fino a 10 per una super vincita

Lotto, per vincere non servono grandi cose. Ne bastano solo 3: tutto quello che devi sapere per realizzare il tuo sogno.

Non si può dire che sia stata una settimana noiosa, sotto il profilo di giochi e vincite. Basti dire che il jackpot del Superenalotto è salito talmente tanto da essersi già guadagnato un posto nella classifica dei 10 montepremi più alti di sempre e che il Lotto, dal canto suo, ha dispensato un bel po’ di denaro a destra e a manca. In alcune regioni più che in altre, però, come si evince in maniera abbastanza chiara e netta dai dati relativi alle ultime estrazioni del Lotto e del 10eLotto.

Una di esse, appunto, è stata protagonista indiscussa, in queste settimana “giochereccia” ormai giunta al termine. Si tratta della Campania, il che non è, di per sé, una grande sorpresa. Questa magica terra è notoriamente più “fortunata” di altre, tanto è vero che detiene, in generale, il record di Jackpot del Superenalotto vinti. Negli anni ne sono stati registrati, a quelle latitudini, ben 19, 14 dei quali sono stati conquistati con delle schedine giocate nella provincia di Napoli.

Ma torniamo al presente. Nel corso dell’ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto, sono 8, in totale, le vincite registrate in Campania. Sette di esse hanno avuto come cornice l’incantevole capoluogo campano. In altre 5 è stata la ruota di Napoli, invece, a portare fortuna agli aspiranti fortunelli che hanno tentato il tutto per tutto all’amatissimo gioco italiano.

Lotto, Campania regina: 160mila euro in un colpo solo

Nel complesso, dunque, alla luce delle vincite precedentemente citate, sono stati vinti 164mila 700 euro. La cifra più alta ha fatto felice qualcuno che ha giocato a Napoli centro e che, grazie alla sua combinazione, ha fatto terno con i numeri 3,5 e 10 e messo in tasca la bellezza di 47,5mila euro, a fronte di soli 20 euro spesi.

A Pompei sono “piovuti” 23mila 750 euro grazie ad un terno ottenuto con i numeri 3, 5 e 69. Ad Afragola i numeri fortunati sono stati il 5, il 12 e il 69 e hanno fruttato 22,5mila euro. Un altro terno (5, 10 e 69) ha “regalato” a Napoli altri 20mila 250 euro, mentre una quaterna a Casoria, con i numeri 5, 10, 12 e 69, ha fruttato 15,6mila euro.

Ha esultato, infine, la provincia di Salerno: a San Giovanni Piro un giocatore ha vinto 22,5mila euro con il terno 18, 21 e 28 giocato sulla ruota di Milano. Quanto al 10eLotto, una splendida doppietta è stata registrata nella provincia partenopea, con due colpi da 6,3mila euro ciascuno.