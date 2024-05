Lotto, bastano cinque euro per vincerne cinquantamila

Lotto, bastano solamente cinque numeri per vincere 50mila euro. Ecco il colpo clamoroso piazzato nel giorni scorsi e dove è stato centrato. I dettagli dell’enorme vincita

Ennesima, straordinaria, incredibile e meravigliosa vincita con il gioco del Lotto. Non ci si sbaglia mai, quando di mezzo ci sono i numeri qualcosa viene sempre fuori. Poco da dire sotto questo aspetto e chissà quante, nel corso delle prossime settimane, ne verranno ancora fuori.

Parliamo di un colpo da dieci mila volte la posta messa in palio. Una giocata sulla Ruota di Milano dal valore di 5 euro che ha permesso – così come viene riportato da AgiProNews – di portare a casa circa 50mila euro. Il tutto è successo a Poggibonsi. E andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo.

Lotto, ecco la vincita clamorosa

La fortuna ha baciato un cliente abituale della tabaccheria Montagnani in via Pisana, si legge ancora. L’uomo ha centrato una clamorosa quaterna che ha regalato la vincita clamorosa di 46.550euro. Il tutto comprensivo anche di quattro terni e sei ambi. Sì, perché una volta che dentro una schedina escono tutti i numeri, le combinazioni sono diverse e fanno lievitare verso l’alto la vincita portata a casa. Insomma, un colpo da capogiro, senza dubbio.

Una ricevitoria fortunata, a quanto pare, quella dove si è verificata la vincita. Infatti di recente una somma di 10mila euro è entrata nelle tasche di chi ha scelto di tentare la sorte sostando nei locali di via Pisana. In passato, nel 2014, si ricorda nella stesso struttura un colpo al Superenalotto da 38mila euro. E adesso questa ulteriore visita della Dea Bendata nella zona. Insomma, in poche parole, se siete da quelle parti, un giro lo faremmo anche noi per cercare di farci baciare dalla fortuna.