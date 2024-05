10eLotto senza freni: 13,5milioni di euro

Il 10eLotto è ormai senza freni: premi per 13,5 milioni di euro distribuiti nel corso di una delle ultime estrazioni. Ecco il dettaglio di tutte le vincite più importanti

Il 10eLotto è ormai senza freni. Dei colpi davvero clamorosi che permettono realmente di sognare. Qualcosa che mai prima d’ora s’è vista, qualcosa che permette a tutti, giocando una piccola somma, di pensare in grande qualora la Dea Bendata decide di baciarti.

E come riporta Agipronews.it, nel corso di una delle ultime estrazioni di questo gioco che ormai appassiona e che probabilmente rimarrà per sempre nel circuito dei giochi italiani, il 10eLotto ha distribuito dei premi per un totale di 13,7milioni di euro in tutta Italia. Dall’inizio dell’anno, ovviamente, la somma è ancora più importante e fa girare letteralmente la testa: grazie a questo gioco gli italiani in generale hanno portato a casa 1,3 miliardi di euro. Ma andiamo a vedere, adesso, nel dettaglio, quelle che sono state le vincite più importanti.

10eLotto, ecco le vincite più importanti

Ha premiato la Lombardia, questa volta, il gioco in questione. Con la vincita più alta della giornata che è arrivata dal comune di Marcheno, in provincia di Brescia. Il tutto grazie a un 6 Oro che ha regalato la bellezza di 12.500euro. Non è finita qui, ovviamente, perché ci sono altre due vincite da segnalare per il gioco in questione e sempre nella stessa regione.

Seimila euro in questo caso sono stati vinci a Milano, con un 8 Doppio Oro. E con lo stesso metodo, sempre nel capoluogo lombardo, un altro fortunato giocatore è riuscito a vincere 5mila euro in questo caso. Insomma, tantissimi premi che regalano gioia ed emozione e che permettono di guardare al futuro anche con un discreto interesse. Perché di fronte a delle vincite del genere, con dei pochissimi soldi investiti, allora sì che cambia il modo, che viene stravolto, di affrontare il tutto nei mesi a venire. Questo è il bello del gioco, ma anche il brutto in alcuni casi visto che è assai importante riuscire a non perdere la testa e andare dietro alle perdite. Si deve giocare sempre con la massima regolarità, e se uno non si riesce a trattenere allora è meglio lasciare perdere.