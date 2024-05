10eLotto da sballo: festeggia l’intera regione

10eLotto, sono estrazioni da sballo quelle che regala il gioco nato dalle costole del Lotto. Un’intera regione in festa negli ultimi giorni. Ecco le vincite nel dettaglio

Si vince sempre. O quasi. No no, torniamo indietro, perché non si vince sempre e chi gioca con frequenza, alla fine, ci rimette sempre. Però alcune volte succede davvero l’imponderabile, con delle vittorie clamorose che ti fanno anche pensare: perché non ci provo anche io?

Non parliamo del Lotto, che ovviamente è quel gioco che permette davvero agli italiani di sognare, ma del 10eLotto, un altro gioco, che ormai da diversi anni è in tutti i centri abilitati, che continua a regalare delle vincite da sogno che cambiano letteralmente il senso di vedere le cose. Un passatempo per milioni di italiani che quotidianamente cercano, riuscendoci o meno, a cambiare la propria vita in meglio. Non tutti ce la fanno, sono pochissimi rispetto a quelli che giocano che poi effettivamente fanno centro, ma quelli che hanno quella botta di fortuna possono raccontarlo. Ed entrano nelle nostre cronache. Quindi, adesso andiamo a vedere – una notizia riportata da Agimeg.it – come in una regione d’Italia sono state pizzate due importanti vincite con il gioco in questione.

10eLotto, ecco il doppio colpo

Un totale di 25mila euro che in questo caso non sono suddivisi in maniera equa. Perché parliamo di una vincita di 20mila euro e un’altra di 5 mila. Quella più grossa è stata centrata a Napoli, in Campania, grazie ad un 9 piazzato nella modalità Frequente. Volete sapere quanti soldi sono stati investiti per questo colpo clamoroso? Ve lo diciamo: un euro. Sì, un solo euro per moltiplicarlo non all’infinito ma quasi. Che bellezza.

Sempre in Campania la seconda vincita, questa volta a Sarno in provincia di Salerno. Un 3 che è valso la bellezza di quei 5 mila euro rimanenti che ci vanno a completare il quadro. Sì, perché con il 10eLotto si vince anche con poco e soprattutto si potrebbe vincere anche con lo zero. Che forse, pensandoci bene, è la cosa più difficile da fare. Auguri a loro.