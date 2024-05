Olympiacos-Aston Villa, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Olympiacos-Aston Villa è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Sette giorni fa l’uragano El Kaabi si è abbattuto su Birmingham e l’insospettabile Olympiacos, principalmente grazie alla tripletta realizzata dall’esperto attaccante marocchino, ha rifilato una pesantissima sconfitta (2-4) all’Aston Villa, la grande favorita per la vittoria di quest’edizione della Conference League. Un risultato impronosticabile, che avvicina lo storico club ateniese alla sua prima finale continentale: l’unica squadra greca a disputare l’ultimo atto di una competizione UEFA fu il Panathinaikos nel lontano 1970-71.

L’Olympiacos, se riuscisse nell’impresa di eliminare i Villans, avrebbe anche un vantaggio non indifferente, dal momento che la finale questìanno si gioca proprio ad Atene (nello stadio dei rivali dell’AEK, però). Ad ogni modo i biancorossi, rigenerati dalla cura Mendilibar – l’allenatore spagnolo che lo scorso anno condusse il Siviglia al suo settimo trionfo in Europa League – non sembrano patire la pressione e non hanno timori reverenziali. Nei turni precedenti hanno già fatto fuori in maniera rocambolesca Maccabi Tel Aviv e Fenerbahçe: i primi rimontati al ritorno addirittura dopo aver perso l’andata con un netto 4-1, i secondi invece al termine di una doppia sfida equilibratissima, decisa ai calci di rigore. Personalità e coraggio insomma non mancano a Fortounis e compagni, che tuttavia non dovranno commettere l’errore di considerarsi già in finale. L’Aston Villa, attualmente la quarta forza della Premier League, avrebbe in teoria tutte le carte in regola per recuperare i due gol di svantaggio.

Villans, serve una rimonta epica

Stordita dalla sconfitta in coppa, intanti, la squadra di Unai Emery ha perso anche in campionato, capitolando in casa del Brighton (1-0) dopo quattro risultati positivi.

In classifica però è cambiato poco. Anche perché il Tottenham, sostanzialmente l’unica diretta concorrente per il quarto posto, è in caduta libera ed è rimasto a -7. L’Olympiacos invece non ha giocato nel fine settimana, concentrandosi esclusivamente sul ritorno: nel Championship Round della Super League, i Thrilos di Mendilibar sono a -5 dalla vetta ma rispetto all’AEK Atene capolista devono recuperare una partita. Rispetto ad una settimana fa, l’ex tecnico del Siviglia potrà contare su Ndoj e Masouras, tornati a disposizione dopo la squalifica. Dall’altro lato, invece, Emery non avrà Tielemans ma dovrebbe recuperare il portiere Martinez.

Come vedere Olympiacos-Aston Villa in diretta tv e in streaming

Olympiacos-Aston Villa è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Karaiskakis” del Pireo, in Grecia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Olympiacos-Aston Villa anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

L’Olympiacos adotterà un atteggiamento più conservativo ma difficilmente si snaturerà pensando soltanto a difendersi. Il problema dell’Aston Villa in questo momento è invece tutto nella propria metà campo: i Villans stanno commettendo troppi errori e non sono più solidi come nella prima parte della stagione. Si può puntare, in ogni caso, su di loro in un match che dovrebbe regalare gol e spettacolo come all’andata. Almeno tre le reti complessive nella bolgia biancorossa del “Karaiskakis”.

Le probabili formazioni di Olympiacos-Aston Villa

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Ndoj, Restos, Ortega; Iborra, Hezze; Masouras, Chiquinho, Podence; El Kaabi.

ASTON VILLA (4-4-1-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Cash, Douglas Luiz, McGinn, Bailey; Diaby; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2