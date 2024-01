I pronostici di domenica 21 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga

I pronostici di domenica 21 gennaio: si gioca in Serie A, Premier League, Eredivisie, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

In attesa della finale di Supercoppa Italiana, in Serie A la Juventus potrebbe momentaneamente portarsi al primo posto della classifica battendo in trasferta il Lecce: missione alla portata degli uomini di Allegri che finalmente possono contare su un Vlahovic su di giri. Vittoria altamente probabile in Bundesliga per il Bayern Monaco contro il Werder Brema: attesa la solita goleada.

Almeno tre gol complessivi dovrebbero arrivare puntuali anche in Bournemouth-Liverpool di Premier League e Real Madrid-Almeria di Liga.

Pronostici altre partite

Tra le partite da almeno un gol per squadra sono da valutare Vitesse-Feyenoord e Girona-Siviglia. I prossimi rivali di Europa League della Roma in trasferta subiscono gol con una certa regolarità, mentre il Girona ha sia segnato che subito gol in quattro delle ultime cinque partite ufficiali giocate nel suo stadio.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Frosinone vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Frosinone-Cagliari, Serie A, ore 12:30

Vincenti

• Marocco (in Marocco-DR Congo, Coppa d’Africa, ore 15:00)

• Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Werder Brema, Bundesliga, ore 15:30)

• Real Madrid (in Real Madrid-Almeria, Liga, ore 16:15)

• Juventus (in Lecce-Juventus, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Utrecht-PSV, Eredivisie, ore 12:15

• Bournemouth-Liverpool, Premier League, ore 17:30

• Ajax-Waalwijk, Eredivisie, ore 16:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Vitesse-Feyenoord, Eredivisie, ore 14:30

• Betis-Barcellona, Liga, ore 18:00

• Girona-Siviglia, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

Liverpool vincente e almeno un gol per squadra (in Bournemouth-Liverpool, Premier League, ore 17:30)