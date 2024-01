Real Madrid-Almeria, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Real Madrid-Almeria è una gara valida per la ventunesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: tv, formazioni e pronostici

Una settimana sulle montagne russe quella del Real Madrid: prima la vittoria della Supercoppa contro il Barcellona, poi la sconfitta nel derby di Coppa del Re contro l’Atletico costata l’eliminazione. Emozioni a non finire per Ancelotti che adesso si aspetta di ritrovare la giusta calma e ripartire nella Liga. La sua squadra al momento è seconda in classifica, un punto sotto al Girona: ma i Blancos hanno una partita in meno.

L’obiettivo, ovvio, è quello di battere l’Almeria e mettere pressione alla squadra che al momento conduce in campionato e che giocherà dopo lo stesso Real. Superare quindi almeno per un paio d’ore il Girona e attendere il risultato. Contro l’Almeria, ultimo in classifica con 6 punti e che quindi sembra aver già abbandonato l’idea di un possibile rientro in corsa per la salvezza, gli uomini di Ancelotti non dovrebbero avere, e non avranno, nessun tipo di problema.

Una gara indirizzata, sin dall’inizio, e che si sbloccherà quasi sicuramente nel primo tempo. Oltre al risultato finale, sotto, nel nostro pronostico, vi diamo anche qualche consiglio su chi potrebbe essere il marcatore in questo match.

Bellingham da diverso tempo – sei partite – non riesce a trovare la via della rete. E quale occasione migliore per tornare a gioire, se non contro l’ultima in classifica che non dovrebbe creare nessun problema? Ecco, il giocatore inglese dovrebbe riuscire a trovare la via del gol in un match che alla fine regalerà almeno tre reti complessive. Concentrate tutte in una squadra.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Almeria

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

ALMERIA (4-5-1): Maximiano; Pubill, Montes, Chumi, Akieme; Arribas, Robertone, Gonzalez, Lopy, Embarba; R.mazani



POSSIBILE RISULTATO: 3-0