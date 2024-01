Betis-Barcellona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Betis-Barcellona è una gara valida per la ventunesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

Ha vinto in rimonta il Barcellona contro una formazione di Serie C in Coppa del Re. Segno che qualcosa dentro la formazione allenata da Xavi non gira a dovere. Senza dimenticare inoltre che, la scorsa settimana, i catalani hanno perso in maniera assai brutta contro il Real Madrid la finale di Supercoppa. E contro il Betis arriva uno degli impegni più difficili della stagione.

Sì, perché la formazione di Mauricio Pellegrini, soprattutto quando gioca in casa, riesce sempre a dare qualcosa in più. Ma non è solo una questione di pubblico, è anche una questione di qualità tecniche: il Betis ha in rosa elementi importanti nonostante nell’ultimo periodo non stia facendo così bene. Insomma, il match contro il Barcellona, per gli andalusi, potrebbe essere preso come un importante segno di una svolta. Magari potrebbe essere anche così.

Il Barcellona deve vincere per forza, per cercare di alimentare ancora quelli che potrebbero essere i sogni di gloria. Il Real ha allungato, così come ha fatto il Girona – che fa meno paura, ovvio – però le due formazioni che sono lì davanti per il momento non hanno mostrato segnali di cedimento. Fisiologico che prima o poi questo succederà, e la truppa di Xavi deve farsi trovare pronta, non lontanissima insomma, e sa che per farlo deve vincerle praticamente tutte. Ci riuscirà?

Come vedere Betis-Barcellona in diretta tv e streaming

Betis-Barcellona, valida per la ventunesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Noi pensiamo che alla fine i catalani dovrebbero riuscire nel colpo esterno nonostante tutti quelli che sono gli evidenti problemi che la squadra ha in questo momento. Sfida che vedrà pure il Betis trovare la via della rete, sfida che di conseguenza regalerà tre gol complessivi con il Barcellona che dovrebbe riuscire a prendersi i tre punti.

Le probabili formazioni di Betis-Barcellona

BETIS (4-3-1-2): Silva; Busto, Pezzella, Papastathopoulos, Abner; Roca, Guardado; Henrique, Isco, Diao; Willian Jose.

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Roberto, Araujo, Kounde, Balde; F de Jong, Gundogan, Pedri; Yamal, Lewandowski, Torres.





POSSIBILE RISULTATO: 1-2