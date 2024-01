Girona-Siviglia, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Girona-Siviglia è una gara valida per la ventunesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Il pareggio contro l’Almeria ha fermato un poco la corsa del Girona in questa Liga: ma la squadra di Mitchell è ancora prima in classifica, con una gara in più ovviamente rispetto al Real Madrid che quindi potrebbe andarsene. Ma al momento la graduatoria dice che il Girona è davanti a tutti. O almeno lo sarà fin quando non si conoscerà il finale dei Blancos contro l’Almeria.

Probabilmente nel momento in cui inizierà il match contro il Siviglia, il Girona sarà secondo in classifica e questo potrebbe aumentare non solo la tensione ma anche la voglia di fare bene di una squadra che non vuole assolutamente mollare e che adesso, arrivati a questo punto della stagione, ha come obiettivo minimo quello di prendersi una qualificazione alla prossima Champions League. Bisogna però continuare a fare punti, contro un Siviglia che ne avrebbe assoluto bisogno perché rischia – come succede da un paio di anni a questa parte – anche la retrocessione.

Gli andalusi non si capisce come, ogni stagione, riescano a complicarsi la vita in maniera così importante. Eppure la rosa è di spessore – sicuramente più attrezzata di quella del Girona – però qualcosa non va. Più di qualcosa. E siccome tra le mura amiche la capolista ha dimostrato in più di un’occasione di essere un osso duro, allora vediamo sicuramente favorita la truppa di casa.

Come vedere Girona-Siviglia in diretta tv e streaming

Girona-Siviglia valida per la ventunesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Potrebbe sicuramente essere una partita bloccata, vista la posta in palio. Quindi poco spettacolo e molto agonismo. E il Girona ovviamente parte favorito. E dovrebbe riuscire a prendersi i tre punti.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Girona-Siviglia

GIRONA (4-4-1-1): Gazzaniga; A Martinez, Juanpe, Blind, Gutierrez; Couto, Martin, Torre, Valery; Savio; Dovbyk.

SIVIGLIA (4-4-2): Dmitrovic; Juanlu, Ramos, Bade, Pedrosa; Suso, Agoume, Rakitic, Torres; Ocampos, Romero.





POSSIBILE RISULTATO: 1-0