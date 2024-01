Ascoli-Bari, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Ascoli-Bari è valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

L’Ascoli ha fermato il Parma; il Bari ha distrutto la Ternana. Domenica si gioca un’importante match in Serie B con due squadre che hanno iniziato l’anno davvero bene. I bianconeri hanno strappato un punto sul campo difficilissimo della capolista; biancorossi invece hanno avuto la meglio senza problemi contro la formazione di Breda. Adesso però si deve cercare di dare continuità ai risultati.

Ovvio che le due formazioni sulla carta sono state costruite per obiettivi diversi. Il Bari di Marino è la squadra che inoltre ha più deluso in questa prima parte di stagione: fa un poco pensare senza dubbio che contro la Ternana è arrivata solamente la terza vittoria in casa. Insomma, si poteva e si doveva fare di più. La società però ha deciso di intervenire fortemente sul mercato e oltre Kallon, che ha debutto al San Nicola e si è messo subito in mostra, ha in mente altri colpi. In ogni caso adesso c’è un match abbastanza complicato da affrontare. Ma tutte le indicazioni ci dicono che il Bari sia favorito.

Sì perché il cammino esterno dei pugliesi è stato importante e anche perché l’Ascoli, contro il Parma, è stato tenuto a galla – nonostante la prestazione sia stata di spessore – da un Viviano in versione Superman che in più di un’occasione si è superato. Difficile che il portiere possa ripetere una prestazione del genere, quindi il Bari potrebbe davvero tornare a casa col bottino pieno.

Come vedere Ascoli-Bari in diretta tv e in streaming

Ascoli-Bari è in programma domenica 21 gennaio alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ascoli-Bari

Bari sulla carta più forte e che ha le carte in regola per riuscire nell’impresa sul campo dell’Ascoli. Sì, ci sta decisamente il colpo esterno in questo match che dovrebbe chiudersi, anche, con meno di 4 reti complessive.

Le probabili formazioni

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Adjapong, Botteghin, Quaranta; Falzerano, Valzerania, Di Tacchio, Masini, Falasco; Rodriguez, Mendes.

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Matino, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Edjouma; Kallon, Nasti, Sibilli.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2