Arsenal-Liverpool, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Arsenal-Liverpool è una partita del terzo turno di FA Cup e si gioca domenica alle 17:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il sorteggio dell’FA Cup ha messo subito di fronte Arsenal e Liverpool, due squadre che in Premier League si stanno giocando il titolo insieme ai campioni in carica del Manchester City e all’outsider Aston Villa. La partita dell’Emirates Stadium sarà dunque una sorta di “antipasto” di uno dei possibili duelli che ci attendono da qui a fine stagione in un campionato che, ad oggi, sembra essere apertissimo.

L’ultimo confronto tra Gunners e Reds risale peraltro allo scorso 23 dicembre: ad Anfield finì 1-1 e fu un match equilibratissimo, con Salah che alla mezz’ora di gioco rispose alla rete del difensore dell’Arsenal Gabriel. Da allora la squadra di Mikel Arteta ha incredibilmente perso quota, perdendo entrambe le due gare successive nei derby con West Ham e Fulham, precipitando al quarto posto ed a -5 dal Liverpool capolista. Al contrario, gli uomini di Jurgen Klopp dopo la sfida con i Gunners hanno battuto Burnley e Newcastle, realizzando sei gol complessivi (ma potevano essere molti di più). I Reds, tuttavia, a differenza dell’Arsenal scenderanno in campo già nella prossima settimana in League Cup contro il Fulham – si tratta della semifinale d’andata della Coppa di Lega – mentre i londinesi avranno quindici giorni per preparare la sfida di campionato con il Crystal Palace.

Klopp senza Salah

Ma veniamo alle formazioni. Arteta dovrebbe schierare la formazione titolare ma i principali problemi sono a sinistra, dove mancheranno sia Zinchenko, infortunato, che l’ex Bologna Tomiyasu, impegnato con il Giappone in Coppa d’Asia.

Sull’out mancino verrà dunque adattato l’ex spezzino Kiwior, per il resto sarà l’Arsenal che siamo abituati a vedere solitamente all’opera, con Saka, Gabriel Jesus e Martinelli nel tridente d’attacco. Dall’altro lato, Klopp deve rinunciare al suo giocatore più importante, Momo Salah, che è pronto a trascinare l’Egitto nella massima competizione internazionale africana che sta per prendere il via. Assente anche Endo, convocato anche lui dal Giappone, e gli infortunati Szoboszlai, Tsimikas, Bajcetic, Robertson e Matip. Chance per Gravenberch, Jones, Gakpo e Diogo Jota.

Come vedere Arsenal-Liverpool in streaming

Arsenal-Liverpool è in programma domenica alle 17:30. Si può vedere in diretta su DAZN, la piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della FA Cup inglese. A partire dal 2024 il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece 49,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

La sensazione è che il Liverpool resti una squadra competitiva anche senza Salah: la sfida dell’Emirates Stadium non è affatto scontata. Chi ha più fame, tuttavia, è l’Arsenal, che deve farsi perdonare la clamorosa doppia sconfitta con West Ham e Fulham. Leggera preferenza per i Gunners, i quali dovrebbero quantomeno evitare la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte. Nessuna delle due, poi, vorrà giocare il fastidioso replay, motivo per cui potremmo assistere ad un match divertente.

Le probabili formazioni di Arsenal-Liverpool

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Gomez; Jones, Mac Allister, Gravenberch; Diogo Jota, Gakpo, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1