Fulham-Arsenal, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Fulham-Arsenal è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

L’inaspettata sconfitta contro il West Ham in casa nell’ultimo turno, ha permesso al Liverpool di andarsene da solo in testa alla Premier League. Ma i londinesi non vogliono mollare e sanno di avere nelle corde la possibilità di uscire fuori con una vittoria dalla trasferta sul campo del Fulham.

Anche perché i padroni di casa non è che stiano attraversando questo bel momento: il Fulham infatti ha perso le ultime tre partite e avrebbe bisogno di una pausa per riordinare le idee e per rimettersi in sesto, che non ci sarà però. E inoltre il calendario, con questa sfida all’Arsenal, non viene sicuramente in aiuto ai bianconeri. Che in questo specifico momento non sembrano avere nemmeno la forza per riuscire a tirarsi fuori dalla situazione nella quale sono.

Ci sentiamo di dire, quindi, senza nemmeno pensarci più di tanto, che i Gunners abbiano un’importante possibilità, vale a dire quella di prendersi una vittoria in trasferta su un campo difficile, ma che adesso fa un poco meno paura. E poi parliamoci chiaro: se la truppa di Arteta vuole rimanere in alto, e cercare anche di vincere la Premier dopo averla per molto tempo sfiorata lo scorso anno, sa benissimo che questi match sono quelli decisivi e che possono stravolgere la stagione.

Come vedere Fulham-Arsenal in diretta tv e in streaming

Fulham-Arsenal è in programma domenica 31 dicembre alle 15:00 Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Quindi? Quindi vittoria esterna dell’Arsenal in un match da almeno tre reti complessive e da almeno una rete per squadra. La truppa di Arteta lì davanti fa paura e ha giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Sembra proprio tutto apparecchiato per una bella affermazione ospite.

Le probabili formazioni di Fulham-Arsenal

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Adarabioyo, Bassey, Robinson; Palhinha, Reed; Decordova-Reid, Pereira, Iwobi; Jimenez.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Jesus, Trossard.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2