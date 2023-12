Tottenham-Bournemouth, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Tottenham-Bournemouth è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

Per rimanere agganciato alle altre, che davanti spingono, contro il Bournemouth in casa il Tottenham di Postecoglu ha un solo risultato a disposizione. La vittoria ovviamente, che sulla carta, vista anche la classifica delle due formazioni, dovrebbe arrivare. Però i londinesi hanno grossi problemi di formazione e quindi qualcosa potrebbe anche succedere.

Senza gli infortunati Romero, Maddison, Van de Ven, Bentancur, Solomon, Perisic e Sessegnon e gli squalificati Kulusevski e Bissouma, gli Spurs scenderanno in campo con una formazione obbligata in cui Emerson Royal giocherà nuovamente da centrale di difesa. Insomma, non il massimo per una partita così importante e ultima dell’anno. Nell’ultimo periodo poi i padroni di casa non è che abbiano fatto benissimo, anzi: arrivano a questo match dopo la legnata presa dal Brighton di De Zerbi: una sconfitta mai in discussione sia sotto l’aspetto del risultato che anche del gioco. Serve uno scatto d’orgoglio, contro una formazione che arriva forte di due vittorie di fila.

Negli ultimi cinque confronti tra le due squadre per tre volte il Tottenham si è imposto: ma nell’ultimo precedente giocato appunto in casa degli Spurs, nello scorso aprile, è stato il Bournemouth a prendersi l’intera posta in palio. Succederà di nuovo questo. Diciamo che è abbastanza difficile, anzi, potremmo dire che è quasi impossibile. Però occhio a questo match, che così scontato, così come vi abbiamo raccontato, proprio non lo è.

Come vedere Tottenham-Bournemouth in diretta tv e in streaming

Tottenham-Bournemouth è in programma domenica 31 dicembre alle 15:00 Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La gara di Londra almeno una rete per squadra la regalerà. Senza dubbio. Poi potrebbe succedere di tutto, anche che gli ospiti riescano a portarsi a casa un pareggio. Ma noi siamo convinti di un’altra cosa: anche per via della sconfitta contro il Brighton nello scorso weekend, il Tottenham, faticando, dovrebbe riuscire a prendersi i tre punti.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Tottenham-Bournemouth

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Emerson, Davies, Udogie; Skipp, Sarr; Johnson, Lo Celso, Son; Richarlison.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Christie, Scott; Semenyo, Kluivert, Tavernier; Solanke.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1