I pronostici di domenica 31 dicembre: Premier League senza soste, si giocano Fulham-Arsenal e Tottenham-Bournemouth.

Premier League senza soste, si gioca anche nel giorno della vigilia di Capodanno. In programma ci sono due partite con fischio d’inizio fissato per le 15: Fulham-Arsenal e Tottenham-Bournemouth.

I Gunners hanno perso a sorpresa nell’ultimo turno di campionato contro il West Ham e sono attesi da un altro derby insidioso contro il Fulham. Sempre a Londra c’è il Tottenham che dopo l’umiliazione subita contro il Brighton rischia un’altra brutta figura contro il Bournemouth, squadra in grande spolvero nell’ultimo periodo.

Pronostici altre partite

Senza gli infortunati Romero, Maddison, Van de Ven, Bentancur, Solomon, Perisic e Sessegnon e gli squalificati Kulusevski e Bissouma, gli Spurs scenderanno in campo con una formazione obbligata in cui Emerson Royal giocherà nuovamente da centrale di difesa. L’atteggiamento spregiudicato voluto da Postecoglou nonostante le numerose assenze potrebbe favorire le ripartenze del Bournemouth: i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Tottenham-Bournemouth, Premier League, ore 15:00

Vincenti

• Arsenal (in Fulham-Arsenal, Premier League, ore 15:00)

• Maccabi Tel Aviv (in Hapoel Haifa-Maccabi Tel Aviv, Israele, ore 19:00)

• Maccabi Haifa (in Hapoel Tel Aviv-Maccabi Haifa, Serie A, ore 19:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Fulham-Arsenal, Premier League

• Tottenham-Bournemouth, Premier League

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Fulham-Arsenal, Premier League

Il “clamoroso”

Entrambe le squadre segnano nel secondo tempo (in Tottenham-Bournemouth, Premier League, ore 15:00)