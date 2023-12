Gratta e vinci, è spuntata dal comignolo: sorpresa inaspettata

Gratta e vinci, il cambio di programma inaspettato ha avuto delle conseguenze incredibili: caminetto fatale.

È molto difficile, per non dire impossibile, che le cose vadano sempre come le abbiamo programmate. Gli imprevisti sono sempre all’ordine del giorno ed è assai comune, stando così le cose, che si sia più volte costretti, nel corso della giornata, a stravolgere i nostri piani.

Quest’uomo di Wexford, per esempio, non ha potuto proprio fare a meno di rivedere i suoi piani. Si apprestava a rientrare a casa dopo una lunga giornata di lavoro quando, improvvisamente, gli è stato chiesto di fare un salto al supermercato. Il frigo di casa era desolatamente vuoto ed era assolutamente necessario che qualcuno della famiglia passasse a fare rifornimento. E così, anche piuttosto annoiato dalla cosa, si era fermato allo Spar di Kilmore Quay per comprare qualcosa da mangiare.

Ha afferrato lo stretto indispensabile per mettere in piedi una cena dignitosa e, al momento di pagare, ha deciso di farsi un piccolo regalo. Attirato dalla grafica dei biglietti della serie Christmas Countdown, ha fatto aggiungere al conto un Gratta e vinci del valore di 10 dollari.

Gratta e vinci, un Natale inaspettato

Di rientro a casa, dopo aver sistemato la spesa nella dispensa, ha tirato fuori il suo bel grattino e ha iniziato a raschiare la patina argentata che ricopre i vari simboletti che compongono i pannelli.

Ha visto spuntare subito due caminetti e non poteva certo immaginare che presto se ne sarebbe aggiunto un terzo. Alla vista di un altro camino ancora, quindi, ha iniziato a realizzare che la fortuna stava spuntando proprio da quel comignolo. Non ha avuto alcuna reazione esagerata, non è andato nel panico. Si è comportato, anzi, in una maniera piuttosto insolita. Ha messo da parte il biglietto, è uscito a prendere una boccata d’aria e poi è rientrato in casa per controllare nuovamente il suo biglietto.

Non aveva sognato. Era tutto vero. Aveva appena vinto, alle porte del Natale per di più, la bellezza di 100mila dollari. “Quando acquisti un Gratta e vinci – ha detto poi ai funzionari della Lotteria – sogni sempre di vincere uno dei grandi premi ma non pensi mai che ti possa succedere davvero. A dire il vero, anche se avessi ricevuto i tre bastoncini di zucchero, che sarebbero stati 10 dollari in premio e mi avrebbero restituito i soldi spesi, sarei stato contento. È davvero un modo meraviglioso per concludere l’anno”.