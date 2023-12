Juventus-Roma 1-0, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Juventus-Roma, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di sabato 30 dicembre di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

La Juventus di Allegri ospita all’Allianz Stadium di Torino la Roma di Mourinho. I giallorossi hanno vinto l’ultima partita di Serie A contro la Juventus e arrivano dalla sofferta vittoria sul Napoli del turno scorso. Allegri dovrà fare a meno di Alex Sandro, Chiesa e Kean infortunati. Mourinho è senza Abraham, Aouar e Smalling.

L’allenatore della Juve conferma Yildiz in attacco accanto a Vlahovic, schierando nei tre dietro Gatti, Bremer e Danilo, e poi a centrocampo McKennie, Locatelli e Rabiot, con Weah e Kostic sulle fasce. Mou risponde con la coppia d’attacco Dybala-Lukaku.

Dopo la vittoria di Frosinone, la Juve continua la sua corsa sull’Inter, che è a +5 dopo aver pareggiato contro il Genoa. La Roma dopo la vittoria contro il Napoli cerca punti per risalire dal settimo posto.

Momenti clou della sfida

Pronti, via, e al 5′, c’è subito il palo della Roma: sugli sviluppi del calcio d’angolo, Cristante tira con forza, Vlahovic devia e il pallone sbatte sul legno. Al 10′ ci prova il serbo da lontanissimo, imitato due minuti dopo dall’altro lato da Lukaku: tutti e due i tiri vanno fuori. Vlahovic ci riprova al 20′: entra in area, supera Llorente, tira ma si fa murare da Mancini. Al 27′, McKennie crossa all’indietro dove Vlahovic dal limite dell’area tenta la rovesciata: palla fuori. Poco dopo va al tiro Yildiz ma il pallone va largo.

Poi al 32′ Dybala va vicino all’1-0: manda il pallone fuori di pochissimo dopo la sponda di Kristensen. Sul finale del primo tempo Ndicka salva di testa a pochi centimetri dalla linea di porta su tiro a botta sicura di Kostic.

Nel secondo tempo, al secondo minuto, Vlahovic serve di tacco Rabiot che irrompe in area e segna sul primo palo: 1-0. Al 71′ ci prova Dybala col mancino dal limite dell’area, con Szczesny che si distende e blocca. La Roma tenta il forcing finale con tre attaccanti. Scoprendosi lascia spazio al contropiede dei bianconeri che all’84’ vanno vicinissimi al secondo goal con McKennie liberissimo che calcia su Rui Patricio. All’88’ Chiesa fa il 2-0, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Tabellino e pagelle di Juventus-Roma

JUVENTUS (3-5-2): (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie (95′, Rugani), Locatelli, Rabiot, Kostic (75′, Iling Jr.); Vlahovic (75′, Milik), Yildiz (66′, Chiesa). All: Allegri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (74′, El Shaarawy), Bove (64′, Pellegrini), Zalewski (80′, Azmoun); Lukaku, Dybala. All. Mourihno

ARBITRO: Simone Sozza di Milano

MARCATORI: 47′, Rabiot

NOTE: Ammoniti: 68′, Paredes; 77′, Locatelli; . Recupero: 6′

Il migliore in campo è Vlahovic, molto più propositivo del solito: sbaglia molto ma si impegna e si prende dei rischi dimostrando personalità, vince molti contrasti e manda in porta Rabiot (7). L’altro protagonista della gara è proprio Rabiot, che nella prima frazione procede a folle, poi nel secondo tempo, dopo il goal, prova a giocare d’esperienza e si trasforma in un centrocampista totale (7). Nella Roma male Llorente, sempre in affanno su Vlahovic (5). Poco incisivo Lukaku (5,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro convalida il goal della Juve anche se i giocatori della Roma invocano il fuorigioco: la VAR non interviene. La rete sembra regolare. Mancano molte ammonizioni (un intervento di Mckennie è sembrato da arancione). Al 73′ Cristante va a terra dopo un contatto con Locatelli, che allarga il braccio sul giocatore della Roma; l’arbitro non interviene. Giusto annullare il secondo goal della Juve per evidente offside.

Ecco gli highlights della gara

Le immagini saranno disponibili dopo le 23:30