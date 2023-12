Gratta e vinci, non è 3 il numero perfetto: facciamo 4

Gratta e vinci, ha riscritto daccapo le regole della fortuna: altro che non c’è due senza tre, nel suo caso non vale.

Non c’è due senza tre, tre è il numero perfetto e chi più ne ha più ne metta. Nell’immaginario collettivo, il tre è un numero estremamente importante. Si pensa infatti che sia particolarmente fortunato in quanto sintesi del dispari 1 e del pari 2.

Quale che sia la regione, sono in tanti a credere che sia in qualche modo magico. Questa storia ci dimostra, però, che la teoria in questione non è affatto infallibile come abbiamo a lungo pensato. Che fa, anzi, acqua da tutte le parti. Nel racconto di cui stiamo per rendervi partecipi, infatti, a fare la parte del leone è stato il 4. Quattro come le volte che la persona che siamo in procinto di “presentarvi” ha sfidato la fortuna e avuto la meglio. Sì, avete capito bene. Non 1, non 2 e nemmeno 3, ma 4. Incredibile, ma è così.

Questa donna dell’Arkansas, di nome Teressa, nei giorni scorsi si è recata in compagnia di sua nipote al Casey’s General Store di Berryville, non troppo distante da casa sua. Ha fatto un po’ di spesa e ha poi deciso, al momento di pagare, di aggiungere al conto anche un Gratta e vinci. Ne ha scelto uno della serie More Money, della Arkansas Scholarship Lottery, pagandolo 5 dollari. A quel punto, lei e la nipote hanno caricato le buste in auto e sono ripartite per fare ritorno a casa.

Gratta e vinci, altro che non c’è 2 senza 3: ha riscritto le regole

Giunte a destinazione e dopo aver sistemato la spesa nei pensili della cucina, Teressa ha tirato fuori il suo grattino e ha iniziato ad analizzare scrupolosamente i simboli rinvenuti al di sotto della patina argentata.

“Ce n’era uno, poi un altro e un altro ancora”, ha detto. Quando si è resa conto di aver vinto 100mila dollari, ha afferrato il telefono e chiamato il marito. L’uomo ne è stato felicissimo, ovviamente, ma non ne è rimasto poi così sorpreso. Sa bene, oramai, che sua moglie è particolarmente fortunata, avendo lei vinto altre tre volte in precedenza con dei Gratta e vinci.

La prima volta aveva portato a casa 1000 dollari, la secondo 5mila e la terza 10mila. La sua fortuna aumenta esponenzialmente, dunque, motivo per il quale abbiamo i brividi al sol pensiero di quello che potrà accadere la prossima volta. Nel frattempo, non le resta che godersi i soldi e ristrutturare, come sognava da un po’, la sua casa.