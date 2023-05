Gratta e vinci, non c’è due senza tre: il nuovo biglietto fa ricca l’Italia

Gratta e vinci, incredibile ma vero. Tre bei colpi sono stati messi a segno nella stessa agenzia e con la stessa serie di tagliandi.

C’è un motivo ben preciso se Vinci in grande ha spopolato non appena ha fatto il suo gran debutto negli espositori dedicati ai Gratta e vinci. Anzi, per la verità ce n’è più di uno. Il premio massimo, tanto per cominciare, è assurdo ed unico nel suo genere. Non era mai successo, infatti, che una lotteria istantanea mettesse in palio nientepopodimeno che 6 milioni di euro.

Ma c’è un altro guinness, dietro l’innegabile successo di questa serie. Quello del quale stiamo parlando è il primo tagliando nella storia ad assicurare una vincita minima superiore al prezzo del biglietto stesso, che ha un costo, lo ricordiamo di 25 euro. Non proprio popolare, diciamocelo, ma l’investimento vale la candela. Potreste vincerne, mal che vada, 40. O molti di più, come è successo a tre giocatori del Sud nelle ultime ore. Una tripletta da non credere che ha avuto come cornice, come se non bastasse, la stessa identica attività. Il che rende ancor più incredibile questa storia, indipendentemente dalle somme finite nelle tasche di ognuno di loro.

I Gratta e vinci vincenti di questa nuova serie sono stati tutti acquistati presso l’agenzia Eurobet di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza. Nel primo tagliando c’era corrispondenza tra uno dei numeri presenti nella sezione “I numeri vincenti” e uno contenuto, invece, nello spazio “I tuoi numeri”. Un vero e proprio colpo di fortuna che ha permesso al giocatore di incassare 400 euro. Ha vinto la stessa cifra, ma beccando 5 coppie di numeri, il cliente successivo. È bastato un solo numero, infine, al terzo, che ha portato a casa 100 euro in più dei due giocatori che lo hanno preceduto. E tutto, dicevamo, nella stessa identica rivendita.

Gratta e vinci, il nuovo tagliando bacia il Sud

Va da sé, stando così le cose, che la serie Vinci in grande sia molto più proficua di tante altre da tempo in commercio.

Ha sì un costo elevato e certamente non abbordabile, ma è innegabile che le probabilità di vincita siano significativamente più elevate rispetto a quelle legate ad altre lotterie istantanee. Vi basti pensare che ogni 4 biglietti o poco più 1 è certamente vincente e che, di conseguenza, le possibilità di imbattersi nella dea bendata sono alte come non mai. Ecco spiegato perché tutti lo vogliano e perché tutti o quasi si stiano arricchendo, in diverse parti d’Italia, grazie ad esso. Segno che, forse, vale la pena tentare.