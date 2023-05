Gratta e Vinci, doppietta da 400mila euro: tanto di guadagnato per il barista

Gratta e vinci, una doppietta da non credere: ecco cosa e dove è successo e a quanto ammonta il guadagno del barista.

Della fortuna si dice che sia cieca. Che vada dove la porta il vento e che baci a casaccio, senza avere la più pallida idea di dove, come e quando “colpire”. Sarà, ma alle volte è parso che le cose non funzionino proprio in questa maniera. Che sappia bene, di contro, come agire e a chi cambiare la vita.

Si pensi, ad esempio, ai fortunatissimi giocatori che hanno centrato il jackpot più di una volta. O a quelli che nel corso della loro esistenza si sono imbattuti non in uno, ma in più di un Gratta e vinci contenente un bel premio in denaro. Baciare quelle persone potrebbe esserle piaciuto al punto tale che la dea bendata, beati loro, ha addirittura voluto rifarlo. Fatto sta che la fortuna, da qualche tempo a questa parte, sembra aver messo radici. In genere è itinerante e gira il mondo come le pare, ma forse adesso ha finalmente trovato “casa”. O almeno, se non una residenza stabile, un alloggio nel quale fermarsi per un po’.

La sua scelta sarebbe ricaduta sul paese di Fenegrò, in provincia di Como. Proprio lì, nel giro di quattro mesi, si sono verificate due vincite eclatanti che hanno fatto sì che il nome di questo comune balzasse ripetutamente agli onori della cronaca. E, con esso, quello dell’attività in cui la dea bendata sembra sentirsi particolarmente a suo agio.

Gratta e vinci, fortunata Fenegrò: due volte in quattro mesi

Nello scorso mese di febbraio, nel Bar Margherita di via Monte Grappa un fortunato giocatore aveva scovato la bellezza di 100mila euro nel suo Gratta e vinci appena acquistato. Qualche giorno fa, invece, un altro cliente è riuscito a fare addirittura di meglio e nello stesso locale.

Ha comprato un biglietto della serie Il Miliardario e, con un investimento di appena 5 euro, se n’è portato a casa 300mila. Si potrebbe pensare a questo punto che i gestori del bar si siano notevolmente arricchiti, dopo un doppio colpo così, ma la verità è che le cose non stanno come pensano in tanti. I proprietari delle ricevitorie in cui si mettono a segno colpi del genere non percepiscono neanche un centesimo in più, quando vendono un tagliando vincente. Incassano solo l’8% dalla vendita del biglietto, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia fortunato o meno.

Qualcosa l’ha indubbiamente guadagnata, però, il barista di Fenegrò: la notorietà. Perché siamo pronti a scommettere che in tanti faranno la fila prossimamente alla sua porta, nella speranza che la dea bendata si nasconda ancora in via Monte Grappa e che tra i biglietti in vendita ce ne sia qualche altro vincente.