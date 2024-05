Formula Uno, GP di Miami: diretta tv, streaming, pronostico

Formula Uno, si corre a Miami il sesto appuntamento del Mondiale. Dove vedere la gara in diretta tv, in streaming e il nostro pronostico

Sesta pole in altrettante gare del campionato. La prima della storia a Miami perché nei due anni precedenti ci erano riusciti Leclerc e Perez. E, qualche ora prima, la vittoria nella Sprint Race. Max Verstappen vuole la tripletta nel Gran Premio di oggi. E per adesso le cose stanno andando per il verso giusto.

La Red Bull continua a dominare ma c’è da dire che le due Ferrari, bellissime con quel tocco di blu, sono lì, a pochi millesimi dal campione del Mondo. Leclerc partirà dalla seconda posizione e alle sue spalle ci sarà Carlos Sainz. Ieri il monegasco ha spiegato che l’usura delle gomme è assai simile a quella della scuderia che da tre anni a questa parte domina in lungo e in largo, quindi c’è un poco di ottimismo per stasera.

Difficile, come al solito: soprattutto se allo start Verstappen dovesse riuscire a rimanere avanti a tutti. Sappiamo benissimo come potrebbe prendere subito il volo. Ma a differenza delle altre volte c’è un poco di meno certezza per come potrebbe andare a finire stasera. Ovvio che rimane favorito, però.

Formula Uno, dove vedere il Gp di Miami

La quinta gara del Mondiale di Formula Uno è in programma domenica 5 maggio. Lo spegnimento dei semafori rossi è previsto alle 22:00, quindi una serata all’insegna dei motori. La gara si potrà vedere in diretta esclusiva su Sky Sport, al canale dedicato Sky Sport Formula Uno. In streaming la gara si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure tramite il servizio di streaming, appunto, NOW TV. In differita, in chiaro, a partire dalle 23:30, il Gran Premio sarà tramesso sul canale TV8, al tasto 8 del telecomando.

Il pronostico

Sì, Verstappen rimane favorito e nonostante una buona Ferrari dovrebbe riuscire a prendersi la vittoria anche in questo Gran Premio. Ma le Rosse ci sono e sognano di finire nel podio, entrambe. E siccome i segnali mandati nei due giorni precedenti sono comunque positivi, noi diciamo questo: il podio dovrebbe essere così come la griglia di partenza del Gran Premio. E non sarebbe male pensando anche al Mondiale Costruttori. Quindi Max, Leclerc e Sainz i primi tre. Il sogno? La vittoria Rossa, ovviamente. Difficile, ma non del tutto impossibile.