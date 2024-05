Lotto, quattro numeri per vincere 62mila euro

Lotto, un investimento di soli 3 euro fatti diventare una vincita clamorosa. Ecco la quaterna vincente che permette di guardare al futuro con ottimismo

Eccoci qui, ancora una volta, a spiegare o almeno a cercare di farlo com’è possibile vincere 62mila euro, anzi, 62mila e 750euro, con soli tre euro investiti al gioco del Lotto. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio, ovviamente, ma alcune volte ci è davvero impossibile riuscire a capire il tutto.

Ma succede, eccome se succede. Spessissimo a dire il vero, anche, che qualcuno riesca a stravolgere la propria vita centrando su 90 numeri i 4 o i 3 vincenti. Tra le milioni di combinazioni possibili c’è qualcuno che ci riesce. Sogni premonitori, solo fortuna, date speciali: ognuno ci prova come meglio crede. E andiamo a vedere adesso quello che è successo in una delle ultime estrazioni di questo gioco, che regala sogni incredibili.

Lotto, ecco la quaterna vincente

Il colpo grosso, secondo quanto riportato da Agimeg.it, è stato centrato a Soncino, in Lombardia, un comune in provincia di Cremona. La quaterna è stata giocata sulla ruota di Venezia e i numeri scelti sono stati 12-15-48-57. A fronte, quindi di una spesa di 3 euro la vincita ha superato i 60mila. Che grande emozione che sarà stata per il fortunato vincitore o la fortunata vincitrice.

Ovviamente non è finita qui, e ci mancherebbe. Ad Erba infatti, in provincia di Como, un terno giocato sulla ruota di Milano ha permesso di portare a casa 23-750euro. A Dervio infine, e in questo caso ci spostiamo a Lecco, con una giocata di 5 euro sulla ruota di Firenze sono stati portati a casa 11.875euro. Direte voi, basta così? Ma no, perché in tutto questo manca il 10eLotto. A Zibido San Giacomo in provincia di Milano è stato realizzato un 7 con la Modalità Frequente (un’estrazione ogni 5 minuti) che ha fatto vincere 15mila euro. E Milano non si fa parlare dietro: 6.500euro di vincita così, tanto per gradire. Sì, sono state delle estrazioni clamorose.