Lotto, una quaterna da quarantamila euro

Lotto, la quaterna è capogiro e il colpo vale 40mila euro. Ecco come è riuscito a cambiare la propria vita con il gioco più amato dagli italiani

Sì, si può tranquillamente dire così: il Lotto probabilmente è il gioco più amato dagli italiani che per ben 4 volte alla settimana decidono di sfidare la sorte per cambiare la propria vita. Si fa soprattutto per il sogno di vincere, quello che accompagna tutti dal momento in cui si gioca la schedina fino a quando non c’è realmente l’estrazione. Perché poi, quelli che vincono davvero, sono pochi.

Ma qualcuno ci riesce, e noi siamo qui a raccontarvi tutto prendendo spunto da Agimeg.it, l’Agenzia per il gioco in Italia che riporta tutte le notizie degne di nota sotto questo aspetto. E, in questo caso, parliamo di nuovo di una vincita incredibile piazzato nel corso di una delle ultime estrazioni. E andiamo a vedere come sono stati portati a casa più di 40mila euro.

Lotto, la quaterna da sogno

Quella centrata a Reggio Calabria è stata la vincita più alta dell’estrazione dello scorso 30 aprile. Una quaterna giocata sulla ruota di Venezia (19-22-31-42) che a fronte di una giocata davvero irrisoria, parliamo di 1,50euro, ha regalato la bellezza di 42.150euro. Un sogno che si realizza, uno che ci riesce come vorrebbero riuscirci tutti. Perché è anche questo un altro sogno: che prima o poi la Dea Bendata decida di baciarti.

E in questo caso ha deciso di passare dalla Calabria, che nell’ultimo periodo è stata particolarmente fortunata visto che poco tempo fa vi abbiamo parlato anche di un’altra vincita centrata nel Sud Italia. Ma mai come in questo caso: difficilmente, e qui il discorso lo ampliamo, abbiamo letto di una somma così alta portata a casa con pochissimi euro investiti. Sì, la differenza in questa notizia la fa appunto quell’euro e cinquanta giocato. Pochissimi soldi, in alcune zone d’Italia non ci compri nemmeno un caffè al bar. A Reggio Calabria il caffè te lo compri sicuro e siamo certi che questo fortunato a qualche amico lo offrirà per moltissimo tempo. Auguroni sinceri.